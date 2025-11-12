Biti će bučno u HNL-u: Još jedan prvoligaš dobiva novi stadion?

Izgleda da bi Podravina napokon trebala dobiti dostojan stadion. Naime, kako piše Podravski.hr Koprivnica se napokon sprema napraviti ozbiljan korak prema onome o čemu se priča godinama; izgraditi novi stadion za Slaven Belupo.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić (SDP) u posljednjih je nekoliko dana, među ostalim i na svečanoj sjednici gradskoga vijeća povodom Dana grada, javno izgovorio rečenicu koju navijači već dugo žele čuti: gradit će se stadion. I to ne na novoj lokaciji, nego na Apašu koji je dom Slavenu već desetljećima. Do kraja godine trebao bi biti raspisan arhitektonsko-urbanistički natječaj koji bi trebao dati finalnu verziju koprivničkog stadiona, a to pak znači da se od ideje već bližimo i konkretnom proceduralnom koraku, odnosno da planovi ulaze u ozbiljnu fazu. Finalna verzija građanima će biti javno predstavljena baš kao što su to bili i projekti nove tržnice i gradske knjižnice, no do tog nam se valja još malo strpjeti.

Prema nekim idejama, sadašnja tribina s koje sve brojnija publika ove sezone bodri dečke u plavom ostaje. U sljedeće dvije do tri godine oko nje će niknuti još tri nove, čime bi se stadion zaokružio u cjelinu, a bio bi ukupnog kapaciteta od 5.000 sjedala. Novi vizual, sveukupna logistika, rješenja za pristup, parkiranje, pomoćni tereni i sve one finese koje dolaze u paketu sa suvremenim, modernim zdanjima ovakvih objekata znat će se tek po završetku spomenutog natječaja. Naravno, odgovori na pitanja kad točno, koliko brzo, u kojoj dinamici i s kojim izvorima financiranja još su uvijek otvoreni. Financijsku stranu u gradu se nadaju zatvoriti uz pomoć HBOR-ovih sredstava, koja su trenutno još uvijek na raspolaganju.



Ako se ova informacija pokaže točna mogli bi do 2030. u HNL-u gledati utakmice na najmanje četiri moderna stadiona. Tada bi Osijek bio na Opus Areni, Dinamo u novom, modernom Maksimiru, Lokomotiva u novoj Kranjčevićevoj, a Slaven na nadograđenom Apašu. Ako se ova informacija pokaže točnom, mogli bismo do 2030. u HNL-u gledati utakmice na najmanje četiri moderna stadiona. Tada bi Osijek bio na Opus Areni, Dinamo u novom, modernom Maksimiru, Lokomotiva u novoj Kranjčevićevoj, a Slaven na nadograđenom Apašu. Ranije se govorilo i o ambicijama grada Bjelovara, koji želi da klub iz tog grada igra u HNL-u na modernom stadionu. Po tom pitanju trenutno Bjelovarčani bolje stoje na terenu, gdje u trećoj ligi igraju dva kluba iz Bjelovara – Mladost Ždralovi, koji je prvi, i Bjelovar, koji je 13., – nego na kontu stadiona, koji još nisu počeli graditi.

POGLEDAJTE VIDEO: Zlatko Dalić polagano počeo otkrivati karte za petak