Biti će bučno u HNL-u: Još jedan prvoligaš dobiva novi stadion?
Nakon Rujevice 2015. i Opus Arene 2023. hrvatski bi nogomet do 2030. mogao dobiti još najmanje tri moderna stadiona
Izgleda da bi Podravina napokon trebala dobiti dostojan stadion. Naime, kako piše Podravski.hr Koprivnica se napokon sprema napraviti ozbiljan korak prema onome o čemu se priča godinama; izgraditi novi stadion za Slaven Belupo.
Gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić (SDP) u posljednjih je nekoliko dana, među ostalim i na svečanoj sjednici gradskoga vijeća povodom Dana grada, javno izgovorio rečenicu koju navijači već dugo žele čuti: gradit će se stadion. I to ne na novoj lokaciji, nego na Apašu koji je dom Slavenu već desetljećima. Do kraja godine trebao bi biti raspisan arhitektonsko-urbanistički natječaj koji bi trebao dati finalnu verziju koprivničkog stadiona, a to pak znači da se od ideje već bližimo i konkretnom proceduralnom koraku, odnosno da planovi ulaze u ozbiljnu fazu. Finalna verzija građanima će biti javno predstavljena baš kao što su to bili i projekti nove tržnice i gradske knjižnice, no do tog nam se valja još malo strpjeti.
Prema nekim idejama, sadašnja tribina s koje sve brojnija publika ove sezone bodri dečke u plavom ostaje. U sljedeće dvije do tri godine oko nje će niknuti još tri nove, čime bi se stadion zaokružio u cjelinu, a bio bi ukupnog kapaciteta od 5.000 sjedala. Novi vizual, sveukupna logistika, rješenja za pristup, parkiranje, pomoćni tereni i sve one finese koje dolaze u paketu sa suvremenim, modernim zdanjima ovakvih objekata znat će se tek po završetku spomenutog natječaja. Naravno, odgovori na pitanja kad točno, koliko brzo, u kojoj dinamici i s kojim izvorima financiranja još su uvijek otvoreni. Financijsku stranu u gradu se nadaju zatvoriti uz pomoć HBOR-ovih sredstava, koja su trenutno još uvijek na raspolaganju.
Ako se ova informacija pokaže točna mogli bi do 2030. u HNL-u gledati utakmice na najmanje četiri moderna stadiona. Tada bi Osijek bio na Opus Areni, Dinamo u novom, modernom Maksimiru, Lokomotiva u novoj Kranjčevićevoj, a Slaven na nadograđenom Apašu. Ranije se govorilo i o ambicijama grada Bjelovara, koji želi da klub iz tog grada igra u HNL-u na modernom stadionu. Po tom pitanju trenutno Bjelovarčani bolje stoje na terenu, gdje u trećoj ligi igraju dva kluba iz Bjelovara – Mladost Ždralovi, koji je prvi, i Bjelovar, koji je 13., – nego na kontu stadiona, koji još nisu počeli graditi.
