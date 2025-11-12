Spremni za pobjedu nad Englezima: Ono što je novi izbornik Srbije rekao igračima promijenilo sve

Veljko Paunović novi je izbornik srpske nogometne reprezentacije, a s njegovim dolaskom probudila se i nada u nešto veliko. Od momčadi koja je pod vodstvom Dragana Stojkovića izgubila vjeru i smjer, Srbija se odjednom ponovno nada i to pobjedi nad Engleskom, na legendarnom Wembleyu u Londonu.

Paunović je preuzeo klupu s jasnom misijom, vratiti vjeru u uspjeh i samopouzdanje među igrače. U svlačionici već vlada pozitivna energija, a izbornik je momčadi odmah uputio snažnu poruku:

“Tko vjeruje u pobjedu, s nama je. Ostali nisu dobrodošli.”

Ta rečenica postala je moto reprezentacije pred odlučujuće gostovanje u Londonu. Paunovićev pristup očito je probudio borbeni duh među igračima, koji sada vjeruju da mogu učiniti ono što se činilo nemogućim, pobijediti Engleze na njihovom terenu.

Tri boda s Wembleyja mogla bi Srbiji donijeti plasman u baraž. U tom bi slučaju reprezentacija čekala rasplet susreta između Engleske i Albanije u Tirani, rezultat koji bi, prema mnogima, mogao ići Srbima u prilog.

Modrićev suigrač iz Milana, Strahinja Pavlović potvrdio je da u taboru Orlova vlada maksimalan optimizam:

“Nitko od nas ne bi bio ovdje da ne vjeruje u pobjedu protiv Engleske. U London idemo dati sto posto svojih mogućnosti”, poručio je Pavlović.

Dvoboj Engleske i Srbije igra se u četvrtak, 13. studenoga, u 20:45 sati na stadionu Wembley. Samo tri dana kasnije Orlovi će u Leskovcu ugostiti Latviju.

