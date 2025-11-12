FREEMAIL
Veliko srce

Još će se dugo pričati o onome što je napravio Joško Gvardiol: Engleska javnost oduševljena

Još će se dugo pričati o onome što je napravio Joško Gvardiol: Engleska javnost oduševljena
Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

Srdačno je porazgovarao s dječakom i potpisao mu se na dres

12.11.2025.
8:38
Sportski.net
Ivana Ivanovic/pixsell
Manchester City objavio je na svom službenom Instagram profilu dirljivu snimku koja je brzo osvojila srca navijača diljem svijeta, a u glavnoj ulozi je hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol. Video prikazuje emotivan susret Gvardiola i mladog navijača Thomasa, koji je dobio iznenađenje života.

U sklopu Tjedna borbe protiv vršnjačkog nasilja, engleski prvak organizirao je poseban susret za Thomasa, dječaka koji je prolazio kroz teško razdoblje zbog zlostavljanja u školi.

Na snimci se vidi trenutak kada Joško ulazi u svlačionicu i iznenađuje dječaka, čija je reakcija bila neprocjenjiva. „Ovo je ludo“, uspio je izustiti Thomas, koji nije mogao sakriti oduševljenje.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Manchester City (@mancity)

 

Gvardiol, jedan od ključnih igrača kluba koji niže uspjehe i trenutno se nalazi na drugom mjestu Premier lige, srdačno je porazgovarao s dječakom i potpisao mu se na dres, stvorivši mu uspomenu koju, kako su napisali iz kluba, „nikada neće zaboraviti“.

POGLEDAJTE VIDEO: Treneri kakve još nije imao: Gvardiol kao komandos s Velebita pomoći će i na SP u SAD-u

