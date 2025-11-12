Još će se dugo pričati o onome što je napravio Joško Gvardiol: Engleska javnost oduševljena

Manchester City objavio je na svom službenom Instagram profilu dirljivu snimku koja je brzo osvojila srca navijača diljem svijeta, a u glavnoj ulozi je hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol. Video prikazuje emotivan susret Gvardiola i mladog navijača Thomasa, koji je dobio iznenađenje života.

U sklopu Tjedna borbe protiv vršnjačkog nasilja, engleski prvak organizirao je poseban susret za Thomasa, dječaka koji je prolazio kroz teško razdoblje zbog zlostavljanja u školi.

Na snimci se vidi trenutak kada Joško ulazi u svlačionicu i iznenađuje dječaka, čija je reakcija bila neprocjenjiva. „Ovo je ludo“, uspio je izustiti Thomas, koji nije mogao sakriti oduševljenje.

Gvardiol, jedan od ključnih igrača kluba koji niže uspjehe i trenutno se nalazi na drugom mjestu Premier lige, srdačno je porazgovarao s dječakom i potpisao mu se na dres, stvorivši mu uspomenu koju, kako su napisali iz kluba, „nikada neće zaboraviti“.

