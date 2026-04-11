Real dogovorio novog trenera: 'Želim Haalanda i još četiri igrača'
Real na klupu dovodi slavnog trenera
Real Madrid ove sezone nije u najboljem stanju, praktički su izgubili borbu za naslov u La Ligi i u Ligi prvaka su pred ispadanjem u četvrtfinalu od Bayerna, pa u Kraljevskom klubu okrenuli pripremama za sljedeću sezonu.
Glavno pitanje koje moraju riješiti je ono trenera jer Álvaro Arbeloa nije opravdao očekivanja nakon što je naslijedio Xabija Alonsa i u Madridu žele dovesti provjereno ime.
Pvi favorit, prema španjolskim medijima, je slavni Nijemac Jurgen Klopp koji je posljednji trenerski angažman imao u Liverpoolu, kojega je napustio prije dvije godine.
Od tada se ne bavi trenerskim poslom, a navodno je voljan prekinuti pauzu ako bi se otvorila prilika za vođenje Reala.
U madridskom velikanu su toga svjesni i već su neko vrijeme u kontaktu s Kloppom, a na njegovom dolasku radi Anas Laghrari, čovjek iz sjene i "desna ruka" predsjednik Florentina Pereza.
Laghari je vrlo uspješan u predgovorima s Kloppom, a španjolski novinar Angel Torquemada otkrio je više detalja.
"Ništa nije završeno, ali postoji verbalni dogovor između Anasa Laghrarija, koji ima ogromnu moć iz sjene, i Jurgena Kloppa za poziciju trenera Real Madrida od sljedeće sezone. Sve je već pokriveno, prihvaćeni su uvjeti njemačkog trenera. To uključuje potpis dvojice dokazanih defenzivaca, dvojice dokazanih veznjaka i Erlinga Haalanda", otkrio je Torquemada i dodao:
"Razumljivo je nakon ovog što se dogodilo Xabiju Alonsu i što će se dogoditi Alvaru Arbeloi traži da se on osobno pita za transfere. Radio je to vrhunski u Liverpoolu i Dortmundu i to je zahtjev za dolazak u Real"
"On zaista obožava Real Madrid, ali ako mu ne dozvole slobodu u radu, on će radije odabrati neku drugi projekt", zaključio je španjolski novinar.
