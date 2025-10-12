Napeti derbi pripao Dinamu, zaustavljen niz nogometašica Hajduka

U derbi utakmici sedmog kola elitnog hrvatskog razreda nogometašice Dinama su u Zagrebu svladale Hajduk s 3-2 te su preuzele vrh ljestvice.

Splićanke su povele pogotkom Janje Čanjevac u 15. minuti što je i bio rezultat prvog poluvremena. Veliki preokret igračica Dinama uslijedio je u nastavku. Prvo je u 53. na 1-1 izjednačila Aida Hadžić, a potom su Lea Zdunić i još jednom Hadžić u 83. i 86. minuti zabijale za 3-1 Dinama. U nadoknadi, u 92. minuti, Gabrijela Prkačin je ublažila poraz za Hajduk.

Do ovog susreta Hajduk je bio stopostotan u prvenstvu, dobila je splitska ekipa svih prethodnih šest susreta. Sada je vodeći na ljestvici Dinamo s 19 bodova, dok Hajduk ima 18. Na trećem mjestu su aktualne prvakinje, igračice Agrama, s 12 bodova i utakmicom manje.

