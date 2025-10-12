ŠANSE ZA SP PADAJU /

Kakva priča! Pred ključni kvalifikacijski susret smijenjen izbornik i izbačeni glavni igrači
Foto: Fethi Belaid/afp/profimedia

U skupini H, Tunis je osigurao plasman u Sjevernu Ameriku, ali borba za drugo mjesto i eventualno doigravanje je otvorena

12.10.2025.
16:20
Fethi Belaid/afp/profimedia
Ekvatorijalna Gvineja postaje prva priča ove reprezentativne pauze, ali iz pogrešnih razloga. Naime, Reuters javlja kako je izbornik Juan Micha smijenjen, a da su neki ključni igrači izbačeni iz momčadi.

Sve je posljedica odbijanja reprezentativaca da putuju u Malavi nakon što su saznali da bi tamo stigli točno pred utakmicu, Više o tome pročitajte OVDJE. To je samo nastavak sukoba između saveza i reprezentacije te državnih vlasti, a sada se Ministarstvo sporta odlučilo smijeniti izbornika i neke ključne igrače kojima je zabranjeno igrati s Liberijom u ponedjeljak. 

Među izbačenima je i kapetan i najveća zvijezda reprezentacije, Emilio Nsue. Za utakmicu u ponedjeljak imenovan je novi sastav, a Casto Nopo je imenovan privremenim trenerom.

Sve o kvalifikacijama za SP čitajte na portalu Net.hr.

U skupini H, Tunis je osigurao plasman u Sjevernu Ameriku, ali borba za drugo mjesto i eventualno doigravanje je otvorena. I Malavi i i Ekv. Gvineja su na deset bodova, pet manje od Namibije, ali s utakmicom manje. Liberija je na 14 i utakmica s Ekvatorijalnom Gvinejom im je vrlo važna.

Moguće je da će ove peripetije u Ekvatorijalnoj Gvineji natjerati i FIFA-u na neke sankcije pa su šanse da Ekvatorijalnu Gvineju vidimo na SP u promilima.

Kvalifikacije Za SpEkvatorijalna GvinejaAfrikaFifa
