Čestitke pljušte sa svih strana: Najveća imena europskog nogometa odala počast Daliću!

Prije samo nekoliko dana navršilo se točno osam godina otkako je Zlatko Dalić preuzeo klupu hrvatske nogometne reprezentacije i to u trenutku kada je momčad bila na rubu ispadanja iz kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Danas je Dalić najtrofejniji izbornik u povijesti hrvatskog nogometa, a utakmica protiv Češke donijela mu je jubilarni stoti nastup na klupi reprezentacije.

Od Ukrajine do svjetskog vrha

Dalićev put na klupi Hrvatske počeo je 9. listopada 2017., kada je naslijedio Antu Čačića i odmah vodio reprezentaciju u ključnoj utakmici kvalifikacija protiv Ukrajine. Hrvatska je tada slavila 2:0 i izborila dodatne kvalifikacije, gdje je s ukupnih 4:1 izbacila Grčku.

Nedugo zatim uslijedila je čarobna ljetna bajka – Svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018., na kojem je Hrvatska dogurala do finala i osvojila povijesno srebro.

U sljedećim godinama Dalić je s reprezentacijom ostvario i broncu na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022., te srebro u Ligi nacija 2023., potvrdivši status najuspješnijeg hrvatskog izbornika svih vremena.

Video čestitki svjetskih izbornika: “Smatram te prijateljem”

Povodom jubileja, Hrvatski nogometni savez objavio je emotivan video s čestitkama brojnih poznatih trenerskih imena diljem Europe.

Prvi se javio Gareth Southgate, izbornik Engleske, protiv koje je Hrvatska izborila finale u Rusiji.

Slijedio ga je Didier Deschamps, koji je Daliću poručio:

“Uvijek mi je zadovoljstvo susresti te. Smatram te prijateljem, bez obzira na utakmice naših reprezentacija.”

Svoje su poruke poslali i Ronald Koeman, Ralf Rangnick, Luis de la Fuente, Matjaž Kek, Roberto Martínez, Steve Clarke, Vincenzo Montella i Vladimir Petković.

Koeman je posebno istaknuo koliko cijeni Dalićev rad:

“Nevjerojatna brojka. Znam koliko je teško voditi malu naciju, ali ono što radiš s Hrvatskom je iznimno. Čestitam na svemu što si postigao.”

POGLEDAJTE VIDEO: Varaždin sprema feštu za svog Dalića: Evo što je HNS pripremio za proslavu jubilarne utakmice