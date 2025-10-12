Kaos u Srbiji: Izbornik podnio ostavku nakon poraza od Albanije, mediji već pišu o nasljedniku!

Izbornik srbijanske nogometne reprezentacije, Dragan Stojković podnio je ostavku nakon poraza svoje reprezentacije od Albanije u kvalifikacijskoj utakmici za Svjetsko prvenstvo.

Utakmica u Leskovcu završila je 1-0 pobjedom Albanije, koja je četiri boda ispred Srbije na drugom mjestu u skupini K.

S četiri boda zaostatka za drugoplasiranom Albanijom i samo tri preostale utakmice, Srbi su u ozbiljnoj opasnosti da se ne kvalificiraju ni za dodatne kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2026.

"Ovaj poraz nije se trebao dogoditi, stoga preuzimam odgovornost", rekao je bivši jugoslavenski napadač na konferenciji za novinare nakon utakmice. "Razgovarao sam s predsjednikom i glavnim tajnikom Nogometnog saveza Srbije i ponudio im ostavku. Neću putovati u Andoru s reprezentacijom", kasnije je objavio u izjavi za srbijanski javni emiter RTS.

Srbija će se u sljedećoj kvalifikacijskoj utakmici za Svjetsko prvenstvo suočiti s Andorom u utorak.

"Razgovarao sam i s igračima i objasnio im svoju odluku. Kad izbornik ode, to nije tragedija. Uvijek ću podržavati srpsku reprezentaciju", dodao je 60-godišnji Stojković, koji je od 2021. sjedio na klupi i predvodio reprezentaciju u 55 utakmica.

Pojedini srpski mediji navode da če Stojkovića zamijeniti Veljko Paunović, koji je nedavni odbio otkaz u Real Oviedu.

