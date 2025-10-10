Srpski izbornik dao odgovor na nezgodno pitanje: 'Iznenadilo me, ispalo je bez veze'

Srbiju u subotu očekuje vrlo važna utakmica u Kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. U Leskovac dolazi veliki rival Albanija, a to je izravna borba za drugo mjesto u skupini.

U Leskovcu će se igrati bez prisustva navijača, a atmosfera u Srbiji oko reprezentacije, što zbog reprezentacije, što zbog politike, nije dobra. Prošlog mjeseca u Beogradu Srbija je teško stradala od Engleske s 5:0. Dragana Piksija Stojkovića dočekali su zvižduci, a tu je situaciju uoči Albanije komentirao i sam izbornik DSP.

"Koliko će mi to pomoći... Važno je da pobijedimo utakmicu, a onda ću vjerojatno biti heroj nacije. Ti zvižduci koji su se dogodili na Marakani, po mom mišljenju nisu sportski, već imaju političku konotaciju, to mene ne zanima, ali me iznenadilo. Sve je bez veze ispalo, ali na kraju krajeva nema veze. Razmišljamo kako sutra pobijediti utakmicu", rekao je Stojković na presici.

