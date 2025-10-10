Legendarni trener otkriva što čeka Hrvatsku: 'Vrijeme je da počne razmišljati o budućnosti!'

Nakon remija Hrvatske i Češke u Pragu (1:1), razgovarali smo s legendarnim trenerom Vahidom Halilhodžićem, čovjekom koji se čak četiri puta plasirao na Svjetsko prvenstvo. Javili smo se kako bi u kratkom razgovoru za Net.hr komentirao što jučerašnji (k)iks znači za hrvatski prolaz dalje. Tko bi to mogao bolje objasniti od trenera s tolikim iskustvom na svjetskoj sceni?

U svom prepoznatljivom stilu, Halilhodžić je dao analitičko viđenje utakmice, osvrnuo se na stanje u hrvatskoj reprezentaciji te prokomentirao i novi kiks Bosne i Hercegovine na Cipru. Otvoreno je govorio o taktičkim detaljima, fizičkoj spremi i potrebi za stvaranjem nove generacije igrača.

Kako ste vidjeli utakmicu Hrvatske i Češke?

'Ma, gledao sam malo utakmicu, jer je bio kombinirani prijenos – više utakmica, Bosna, Hrvatska i tako dalje.

Što se tiče Hrvatske, rekao bih da je to bila strategija da se ne izgubi utakmica, jer je to ipak važan susret protiv glavnog konkurenta za plasman.

Hrvatska je imala velikih poteškoća, posebno u prvom poluvremenu. U drugom se dijelu stabilizirala, vjerujem da su u svlačionici malo porazgovarali i popravili neke stvari. Na kraju, došao je taj neriješen rezultat, iako je bilo malo šansi. Opet je Livaković bio taj koji je obranio 3–4 teške situacije i bio na visokoj razini.

Na kraju je najvažnije da je Hrvatska ostala na prvom mjestu, to je za sada najbitnije', izjavio je legendarni trener.

Do kraja kvalifikacija ostale su tri utakmice – protiv Gibraltara, Farskih Otoka i Crne Gore. Mogu li Vatreni to riješiti lakoćom?

'Nema lakih utakmica, to vam kažem iz iskustva. Kad neku utakmicu shvatite olako, tada nastaju problemi. Sve te reprezentacije danas su dobro organizirane i motivirane, pogotovo kada igraju protiv Hrvatske. Za svaku utakmicu treba se ozbiljno pripremiti – fizički, taktički i mentalno. Ulog je velik – plasman na Svjetsko prvenstvo. Te utakmice se moraju dobiti kako bi se osiguralo prvo mjesto i izravan odlazak u SAD, Meksiko i Kanadu.

No, Hrvatska mora početi razmišljati i o budućnosti. Ima igrača koji su već u poznim godinama, prije svega mislim na Luku Modrića. On je i dalje nevjerojatan profesionalac, ali godine se vide, vidi se i umor na licu. Takve igrače ne možete lako zamijeniti, jer takvi se rađaju jednom u dvadeset godina. Hrvatska mora polako graditi nove nositelje igre, to je proces koji će trajati.

Tko vam je još ostao u sjećanju kao dobar pojedinac, osim Livakovića?

'Meni se svidio Ivanović, unio je puno energije i drskosti po lijevoj strani, nekoliko puta probio i donio živost. Nisam gledao cijelu utakmicu u kontinuitetu, ali ono što sam vidio govori da napadački segment nije bio na razini. Hrvatska je imala premalo izrađenih prilika, a to bi moglo biti problem u budućnosti. Treba više raditi na ofenzivnoj učinkovitosti reprezentacije.'

Gledali ste i utakmicu Bosne i Hercegovine protiv Cipra. Kako komentirate to što su ispustili pobjedu u samoj završnici?

'Šteta, velika šteta. Voditi 2:0 i primiti gol za 2:2 u 96. minuti – to je bolan udarac. No, to je nogomet. Mislim da se u slučaju BiH sve mora gledati i kroz stanje glavnih igrača, posebno Edina Džeke, koji je godinama nosio tu reprezentaciju.

Bosna je povela pomalo sretno, ali kad imaš prednost od dva gola, tada moraš znati taktički sačuvati rezultat. U kvalifikacijama je rezultat važniji od ljepote igre. Da su pobijedili, imali bi realne šanse za prvo mjesto. Ovako su si zakomplicirali situaciju i sada će, čini se, morati u borbu za drugo mjesto i baraž.

Utakmica protiv Rumunjske u Bosni sada je presudna, tu se mora pobijediti. Poraz bi bio katastrofalan. Treba se mentalno i fizički pripremiti, jer to je utakmica koja odlučuje sve.' zaključio je razgovor legendarni Vaha

