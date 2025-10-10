Riječ stručnjaka: 'Dalić je sve demantirao, a na SP smo u prednosti zbog jedne naše vrline'

Hrvatska reprezentacija odigrala je 0:0 s Češkom u Pragu. U jednoj opreznoj utakmici, izabranici Zlatka Dalića osvojili su bod koji ih je približio Svjetskom prvenstvu 2026.

Kako bismo popričali o toj utakmici i o kvalifikacijama nazvali smo stalnog analitičara Net.hr-a Dražena Beseka, trenera NK Varteksa koji je zadovoljan hrvatskom predstavom.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

"Ne bih se složio da smo išli po bod. Mi smo čekali priliku da zabijemo gol i imali smo neke situacije, pogotovo Perišić. Jer, igrali smo protiv jednog vrlo agresivnog domaćina koji s kojim nije lako igrati. Jer igra na snagu i jako je neugodan. Po meni, reprezentacija je odigrala jednu stabilnu utakmicu bez previše stresa", rekao je bivši nogometaš Dinama i Varteksa.

Sve o hrvatskoj reprezentaciji čitajte na portalu Net.hr.

Plasman je blizu, ostaje nam pobijediti nogometne Liliputance Gibraltar i Farske otoke, očekuju li se promjene u sastavu?

"Gledajte, po meni, hrvatska reprezentacija je stvorila svoj način igre koje ima zakonitosti i bez obzira tko će novi igrati za reprezentaciju Hrvatske, uopće ne sumnjam da će to biti jedna ozbiljna utakmica s naše strane i da će ta ozbiljnost donijeti i dobar rezultat. Protivnik je u velikom minusu u odnosu na nas u kvaliteti i bez obzira na sastav koji će istrčati u Varaždinu, to će biti utakmica u kojoj će odlučivati koliko ćemo mi biti raspoloženi i koliko će nam vremena trebati da otvorimo protivnika. Nažalost nisam tada u Varaždinu pa ću utakmicu gledati na TV-u, a ne na stadionu."

Tekstualni prijenos bitne utakmice za odlazak na SP Hrvatska - Gibraltar UŽIVO u nedjelju od 20.45 pratite na portalu Net.hr

'Mi se znamo ponašati na turniru'

Kvalifikacije su odrađene bez previše stresa, četiri pobjede i remi, ostaje nam samo završiti posao.

"Uvijek kad se izvuku parovi za kvalifikacije se procjenjuje gdje smo mi u odnosu na druge. Hrvatska je u ovom trenutku reprezentacija koja ima respekt u Europi i sad može netko s ove perspektive reći da smo imali laganu grupu, ali bez obzira na grupu. Pred početak svakih kvalifikacija uzimaš nekakav nekakvu distancu da to ipak treba napraviti.

Ove kvalifikacije su pokazale da imamo stabilnost i da su potvrdile onu kvalitetu koju mi imamo, a to je da bez stresa su odrađene ove kvalifikacije koje po meni nisu bile lagane, jer svaka utakmica je zahtjevna na svoj način i oni su ju tako riješili tako da. Treba. Treba tako završiti kako se počelo. I onda je to to."

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje god se nalazili

Do svjetskog ima puno vremena, ali neke rane prognoze Hrvatsku ne vide u prvih 10-15 favorita.

"Jedna je stvar što mi gledamo navijački ovdje u Hrvatskoj, a druga je svjetska realnost. S druge strane, na turnirskom turnirskom natjecanju mi se znamo ponašati. Barem ova generacija se zna ponašati. I to su prednosti koje mi imamo i zato nas nitko ni u početku ne svrstava u nekakve favorite a po meni, to je čak i dobro.

Kakvi ćemo mi biti za osam mjeseci, to je jako teško reći, jer to je teško kalkulirati, bez obzira na to što će manje više svi ovi igrači biti na raspolaganju, pitanje je forme, pitanje je zdravlja. Tu je puno faktora koji će odlučivati u sljedećoj godini na kakvom ćemo nivou biti, tako da iz ove pozicije sada vremenski procjenjivati kakvi ćemo biti, stvarno je teško reći", kazao je Besek.

Foto: Marko Lukunic/pixsell

Dalić je odradio sto utakmica s nevjerojatnim učinkom, hoće li se ikad itko tome približiti?

"Gledajte, nikad ne reci nikad, ali sama brojka od sto utakmica u jednom klubu je već velika, a kamoli ne u reprezentaciji. I činjenica je da su brojke te koje demantiraju sve one koji bi željeli tražiti nekakve negativnosti. Teško je postići rezultate koji se postižu sa jednom grupom igrača, jer kroz ovaj period prošlo je jako puno igrača kroz reprezentaciju, ali ono što je najvažnije postavili su se kriteriji funkcioniranja reprezentacije i po meni je to najveći doprinos struke jer u takvom okruženju u kojem mi živimo, u maloj zemlja gdje je teško ostati stabilan i držati sve pod kontrolom. I s te strane tih 100 utakmica stvarno je respektabilan učinak", zaključio je Dražen Besek.

POGLEDAJTE VIDEO: Dalićev jubilej koji je malo tko mogao zamisliti: Ni on sam se ovom nije usudio nadati