Dalić: 'Bio bi bolji poklon da smo pobijedili, ali danas nismo bili dovoljno dobri'

Igra nije bila dobra, ali osvojili smo važan bod, kazao je izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić nakon remija u Pragu protiv Češke u kvalifikacijama za SP 2026. godine.

Po prvi puta u aktualnim kvalifikacijama za odlazak na Svjetsko prvenstvo iduće godine nogometaši Hrvatske nisu pobijedili, ali su remijem 0-0 u Pragu kod Češke napravili novi veliki korak prema svom cilju.

Hrvatska i Češka ostale su na vrhu ljestvice skupine L te imaju identičnih 13 bodova. Hrvatska ima dvije prednosti, a to su utakmica manje u odnosu na Čehe, kao i mnogo bolja razlika pogodaka pa su izabranici Zlatka Dalić i u ovom, petom kvalifikacijskom ogledu, napravili značajni korak prema Svjetskom prvenstvu.

Zahvala navijačima

"Bila je to teška utakmica, kako smo i očekivali. Bili smo lošiji u prvom poluvremenu, nismo bili agresivni, borbeni, energični, nismo uspjeli u prvom poluvremenu napraviti što smo htjeli, nismo bili pravi. U nastavku je bilo bolje, bili smo kvalitetniji. Igra nije bila dobra, ali osvojili smo važan bod koji nam je korak prema svjetskom prvenstvu," kazao je Dalić na konferenciji za novinare nakon utakmice.

Dalić se zahvalio hrvatskim navijačima koji su "nadglasali" domaću publiku.

"Hvala našim navijačima, kupili su daleko više utakmica nego što su mogli, hvala im na tome, hvala im što nas prate," dodao je hrvatski strateg.

Dalić je protiv Češke 100. put sjedio na hrvatskoj klupi.

"Bio bi bolji poklon da smo pobijedili, ali danas nismo bili dovoljno dobri da pobijedimo," dodao je.

Otkrio je kako su mu igrači u svlačionici nakon utakmice čestitali, bile su spremne i posebne majice, a predsjednik HNS-a je održao govor.

"Prvo moramo osigurati SP, a onda ćemo slaviti. Nitko nije razmišljao o mojoj stotoj utakmici. Razmišljali smo jedino o suparniku. Nakon utakmice smo se poslikali, predsjednik je održao govor, čestitao sam igračima."

Nema opuštanja ni protiv Gilbratara

Hrvatsku do kraja kvalifikacija čekaju na papiru slabi suparnici, međutim Dalić je oprezan.

"Ništa još nije gotovo, ne smijemo tako razmišljati. Za tri dana moramo dočekati Gibraltar kao da su najjača reprezentacija. Nema opuštanja. Imamo sve u svojim rukama, ali još ništa nije gotovo. Na papiru se radi o slabijim suparnicima, ali svi znate kako u nogometu nema slabih suparnika," poručio je Dalić.

Hrvatska reprezentacija je odmah nakon utakmice otputovala prema Zagrebu, odakle će produžiti u Varaždin gdje "Vatrene" u nedjelju očekuje utakmica protiv Gibraltara.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje god se nalazili

POGLEDAJTE VIDEO: Dalićev jubilej koji je malo tko mogao zamisliti: Ni on sam se ovom nije usudio nadati