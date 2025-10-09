Bizarna priča iz kvalifikacija: Reprezentativci odbili putovati, utakmica je otkazana

Malavi i Ekvatorijalna Gvineja trebali su se sastati u sklopu devetog kola afričkih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u četvrtak u 18 sati, ali je utakmica otkazana jer su reprezentativci gostujuće momčadi odbili putovati.

Naime, već duže vrijeme postoje tenzije između reprezentativaca, nogometnog saveza i državnih vlasti, a iako je situacija donekle ispeglana, problemi su se pojavili uoči puta u Malavi. Kako doznaje afrički novinar Micky Jnr. Igrači Ekvatorske Gvineje trebali su ujutro poletjeti za Malavi, ali im je nakon doručka javljeno da je let pomaknut za poslijepodne.

To je značilo da bi igrači u Malavi stigli netom prije utakmice i da bi se morali u avionu presvući za utakmicu te doći na stadion izravno iz zračne luke. Igrači su se odmah pobunili, sazvali krizni sastanak i odbili putovati te je utakmica otkazana.

Utakmica Malavija i Ekvatorijalne Gvineje nikako nije nevažna. U toj skupini, H, Tunis je osigurao plasman u Sjevernu Ameriku, ali borba za drugo mjesto i eventualno doigravanje je otvorena. I Malavi i i Ekv. Gvineja su na deset bodova, pet manje od Namibije, ali s utakmicom manje.

Namibiju i Liberiju (14 bodova) čeka još jedan utakmica, dok Malavi i Ekvatorijalna Gvineja moraju odigrati dvije.

