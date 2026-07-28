Usred bijelog dana opljačkan nogometaš: Izvukli ga iz auta i ukrali mu skupocjeni Rolex

Ganski nogometaš koji igra za belgijski Union Saint-Gilloise Mohammed Fuseini (24) opljačkan je u Bruxellesu usred bijelog dana.

Belgijski mediji javljaju da je Fuseini sjedio u parkiranom automobilu kada mu je prišla skupina maskiranih muškaraca koji su ga nasilno izvukli iz vozila, nakon čega su mu uzeli mobitel i skupocjeni sat Rolex Datejust, čija se vrijednost procjenjuje na između osam i 14 tisuća eura.

Dok su mu krali sat, jedan od napadača je pretraživao njegov automobil.

Nakon pljačke napadači su pobjegli, a Fuseini je prevezen u bolnicu.

Belgijski HLN objavio je snimku pljačke, koju možete pogledati OVDJE.

Fuseini je član Union Saint-Gilloisea od 2024. godine, a ranije je igrao za austrijski Sturm i danski Randers. Za reprezentaciju Gane ima dva nastupa.