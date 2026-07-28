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Usred bijelog dana opljačkan nogometaš: Izvukli ga iz auta i ukrali mu skupocjeni Rolex

Usred bijelog dana opljačkan nogometaš: Izvukli ga iz auta i ukrali mu skupocjeni Rolex
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Foto: Xpi/imago sportfotodienst/Profimedia

Fuseini je opljačkan usred dana, a belgijski mediji objavili su snimku razbojstva

28.7.2026.
16:50
M.G.
Xpi/imago sportfotodienst/Profimedia
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Ganski nogometaš koji igra za belgijski Union Saint-Gilloise Mohammed Fuseini (24) opljačkan je u Bruxellesu usred bijelog dana.

Belgijski mediji javljaju da je Fuseini sjedio u parkiranom automobilu kada mu je prišla skupina maskiranih muškaraca koji su ga nasilno izvukli iz vozila, nakon čega su mu uzeli mobitel i skupocjeni sat Rolex Datejust, čija se vrijednost procjenjuje na između osam i 14 tisuća eura.

Dok su mu krali sat, jedan od napadača je pretraživao njegov automobil.

Nakon pljačke napadači su pobjegli, a Fuseini je prevezen u bolnicu.

Belgijski HLN objavio je snimku pljačke, koju možete pogledati OVDJE.

Fuseini je član Union Saint-Gilloisea od 2024. godine, a ranije je igrao za austrijski Sturm i danski Randers. Za reprezentaciju Gane ima dva nastupa.

NogometašPljačkaRolexBruxellesBelgija
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