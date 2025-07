Modrić ima dvojnika u Slovačkoj, prepoznali ga turski navijači i nastao je viralni video

Bešiktaš je u četvrtak igrao pripremnu utakmicu protiv slovačke Petržalke, a to ne bi bilo ni po čemu zanimljivo da za Petržalku ne igra Lukas Gašparovič.

To ime ne govorim nam ništa, ali dotični Slovak neodoljivo podsjeća na hrvatskog kapetana Luku Modrića. To su primijetili i navijači Bešiktaša koji su skandirali "Modrić, Modrić", a s osmijehom na licu slovački ih je Modrić pozdravio pod tribinom i nastala je prava fešta.

Petržalka se natječe u drugoj slovačkoj ligi, a uspjeli su u prijateljskoj utakmici svladati Bešiktaš.

