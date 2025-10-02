Tudor zagrmio nakon gola u zadnjim sekundama: 'Ovo nam se ne smije događati!'

Torinski Juventus u srijedu je u susretu Lige prvaka ispustio pobjedu protiv Villarreala primivši gol u 90. minuti, a trenera "Stare dame" Igora Tudora posebno je zasmetalo što je izjednačujući pogodak pao nakon kornera.

"Ne smije nam se događati da primimo gol u posljednjim sekundama susreta iz kornera. Bilo bi lijepo da možemo odigrati svih 90 minuta na najvišoj mogućoj razini, ali to nije lako. Žao mi je, ali i to je dio nogometa, i mi imamo svoje slabosti", kazao je Tudor za talijanske medije.

Villarreal je na domaćem terenu poveo u 18. minuti, a početkom drugog poluvremena Juve je napravio preokret pogocima Gattija (49) i Conceicaa (56). No, u 90. minuti nakon kornera u skoku je bio najviši stoper Villarreala Renato Veiga, koji je pogodio za konačnih 2-2.

Juventus nakon dva kola Lige prvaka ima dva boda. Prije prije dva tjedna na domaćem terenu je protiv Kovačeve Borussije Dortmund odigrao 4-4, i to nakon što je gubio 2-4.

Na novinarski upit da li primaju previše golova, Tudor je odgovorio: "Trojica stopera odradila su svoj posao, bolje od ikoga. Pripremali smo se za ovu utakmicu najbolje što smo mogli, ali u našoj igri bilo je previše nervoze i pogrešaka kod jednostavnih dodavanja".

