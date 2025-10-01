Tudorov igrač oduševio: Nekad radio na gradilištu, sada zabija golčine škaricama

Priča Federica Gattija pravi je nogometni film. Nekada je danju radio na građevini, slagao cigle i krovove, a noću odlazio na blatne i maglovite terene oko Rivolija, gradića zapadno od Torina, gdje je započeo svoj nogometni put.

Dolazi iz obitelji strastvenih navijača Torina, koji su maštali da će jednog dana nositi njihov dres. No, nakon što je završio školu i stavio kacigu na glavu, činilo se da će karijera u Ligi prvaka za njega ostati samo san. Prošle sezone imao je tešku ozlijedu

Vratio se nakon teške ozljede i ponovno stao na noge. Nažalost za momčad Igora Tudora krajni rezultat bio je 2:2, a njegov sjajan pogodak pogledajte OVDJE

