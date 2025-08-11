Tučnjava nogometašica kakvu niste vidjeli: Prsti u oči, udaranje, čupanje...

Utakmica između Juareza i Xolosa u petom kolu meksičke ženske nogometne lige pokazala je kako i na ženskim latinoameričkim terenima ima itekako puno strasti i nabijenih emocija.

U 22. minuti Miah Zuazua (26) i Natividad Martínez (24) jedan su od duela kakvih je na 'bacanje' za vrijeme utakmica, 'začinile' tučnjavom na terenu.

Bilo je tu čupanja, udaranja i bacanja, a pali su i pokušaji zabijanja prstiju u oči. Suigračice su ih pokušale razdvojiti, no dobro su se namučile dok su u tome i uspjele.

Obje su dobile crvene kartone, a nakon utakmice, Zuazua je zatražila oprost od trenera Juareza, Oscara Fernandeza jer je svoju ekipu ostavila s igračicom manje.

"Razgovarao sam s Miah, ispričala mi se. Nisam vidio cijelu situaciju, samo taj trenutak na televiziji, ali rekla mi je da joj je žao jer nas je ostavila s deset igračica", rekao je Fernández.

Klubovi se o incidentu još nisu oglasili, a nije poznato ni kolike će suspenzije djevojke zaraditi.

Utakmica je inače završila 2-0 pobjedom Juareza.