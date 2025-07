Azeri tvrde kako je Hajduk imao sreće, a trener Zire kritizirao suce: 'Naklonjeni su Hajduku'

Hajduk je u srijedu remizirao u Bakuu sa Zirom 1:1 u prvoj utakmici drugog pretkola Konferencijske lige. Nakon katastrofalnog prvog poluvremena, Splićani su odigrali vrlo dobro drugo i došli do pozitivnog rezultata pred uzvrat.

"Unatoč propuštenoj domaćoj pobjedi, ne može se reći da Zira nema šanse. Hajduk nije izgledao kao favorit kako bi se moglo očekivati. Štoviše, Hrvati su imali puno sreće što su uopće osigurali remi. Nesretnici su bili domaći, propuštene prilike i dva ozlijeđena igrača tijekom utakmice. Stoga, šanse Orlova u Splitu ne izgledaju tako crno", piše azerski Azerisport.

'Sudac je manje prekršaje sudio u korist Hajduka'

Čini se da ne gledamo svi utakmicu istim očima što potvrđuje i izjava trenera Zire Rashada Sadykova koji je rekao nakon utakmice da je Hajduk imao i pomoć sudaca.

"Što se tiče suđenja, nije bilo većih pogrešaka, ali je sudac manje prekršaje sudio u korist protivnika. Spreman sam na to i znam da su suci naklonjeniji Hajduku", rekao je azerbajdžanski stručnjak koji vjeruje u prolaz na Poljudu.

POGLEDAJTE VIDEO: Hajduk već pet godina čeka europsku pobjedu u gostima, ali na Poljudu je favorit