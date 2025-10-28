Trener Liverpoola uslijed negativnog niza odbio održati press-konferenciju

Trener Liverpoola Arne Slot neće održati konferenciju za novinare uoči utakmice Liverpoola protiv Crystal Palacea u Carabao kupu, javlja The Sun.

Slot je pod velikim pritiskom zbog loših rezultata Liverpoola koji su ove sezone dvaput srušili britanski rekord za transfer potrošivši sveukupno više od 480 milijuna eura. Liverpool, koji je branitelj naslova, je izgubio četiri uzastopne ligaške utakmice, dok su u posljednjih šest dobili samo jednu -protiv Eintrachta u Ligi prvaka. U tih šest utakmica gubili su od Brentofrda, Manchester Uniteda, Chelseaja, Galatasarayja i Crystal Palace. Nizozemski trener je odlučio da neće održati konferenciju za novinare kako bi u miru pripremio svoju taktiku za susret protiv Palacea koji je ove sezone već dvaput dobio Liverpool - najprije u Community Shieldu (engleskom superkupu), pa u šestom kolu u Premier ligi.

Kako piše Sun iako treneri nisu obvezni održavati press konferencije prije utakmica Carabao kupa svi ostali će konferenciju održati.Slot nije održao konferenciju ni prije prošlomjesečne pobjede nad Southamptonom u trećem kolu Carabao kupa, ali tada je, međutim, bio u Parizu na dodjeli Zlatne lopte zajedno s nekoliko Liverpoolovih zvijezda, pa nije bio dostupan. Prošle sezone držao je konferenciju uoči svih šest Liverpoolovih utakmica u Carabao Cupu, sve do finala koje su izgubili od Newcastlea.

Navijači Palacea s razlogom vjeruju u svoje šanse, budući da su prošlog mjeseca na Selhurst Parku nanijeli Liverpoolu prvi poraz u ovom nizu, pobijedivši 2-1, dok je nakon te pobjede trener Palacea Oliver Glasner provocirao Slota zamolivši ga da "opet koristi istu taktiku."

