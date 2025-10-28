Užasne vijesti za ljubitelje engleskog nogometa: Velika Božićna tradicija se prekida

Tužna vijest za sve ljubitelje engleskog nogometa. Naime, ove sezone neće biti legendarnog Boxing Daya kakvog ga poznajemo već će se igrati samo jedna utakmica Premier lige.

Boxing Day je dan nakon Božića (Štefanje, Sveti Stjepan) kada se tradicionalno u Engleskoj igra veliki broj utakmice, nekad su tada svi engleski klubovi igrali. To se malo smanjilo u posljednjim godinama zbog televizijskih prijenosa, a ove sezone u Premier ligi slijedi drastična mjera koja će razočarati sve u Engleskoj.

Samo jedna utakmica Premier ligi igrat će se 26.12. zbog načina na koji su dogovoreni ugovori o emitiranju, piše Times. Ovogodišnji Boxing Day pada u petak, što znači da će ostalih devet utakmica biti premješteno na vikend 27. i 28. prosinca, plus 29. u ponedjeljak.

To je zato što ugovori o emitiranju Premier lige zahtijevaju da se utakmice igraju 33 vikenda svake sezone. Premier liga stoga mora iskoristiti termine 27. i 28. prosinca kako bi ispunila svoje ugovorne obveze.

Sljedeće godine, nadamo se, sve normalno

Posljednji put kada je Boxing Day pao na petak bilo je 2014. godine, svih deset utakmica najviše lige odigrano je istog dana. Izvješće dodaje da planovi nisu uklesani u kamenu, a klubovi će biti obaviješteni o promjenama u emitiranju šest tjedana prije održavanja utakmica.

Očekuje se da će se uobičajene aktivnosti na Boxing Day vratiti u normalu sljedeće godine s punim rasporedom jer će pasti u subotu 2026. godine.

Srećom, engleske niže lige neće dotaknuti ova promjena. Boxing Day će obilovati utakmicama druge, treće i četvrte lige kao i nižih rangova.

