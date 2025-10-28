Tužna hrvatska stvarnost! Igrač Osijeka ogorčen zbog uvreda s tribina: 'Na svoje dijete ne dam'

U porazu Osijeka na Rujevici, gdje je Rijeka slavila s 4:2, dogodila se vrlo neugodna situacija za osječkog nogometaša Roka Jurišića.

Iako su navijačke strasti sastavni dio nogometa, postoje granice koje se ne bi smjele prelaziti. Upravo je njihovo drastično kršenje osjetio Jurišić, koji je nakon utakmice javno podijelio svoje emocije i razočaranje.

“Danas sam doživio nešto što normalan čovjek teško može pojmiti. Vikati i proklinjati tuđe dijete i suprugu, priželjkivati tragedije, to ne rade navijači, nego ljudi bez trunke empatije i odgoja,” napisao je nogometaš.

Dodao je kako takvo ponašanje nema veze sa sportskim duhom ni podrškom klubu, nego predstavlja sramotu za svaki klub i grad.

“Udarati ispod pojasa, spominjati obitelj… To je dno. Poštujem sve koji dolaze navijati, ali ovakve ljude treba udaljiti s tribina i poslati na stručnu pomoć. Na svoje dijete ne damo nikome, pogotovo ne onima koji se hrane mržnjom. Sram vas bilo!” poručio je Jurišić putem Instagrama.

Iako sam igrač nije precizirao čiji su navijači bili u pitanju, njegova supruga kasnije je otkrila kako se radilo o domaćoj publici, s kojom je Jurišić i ranije imao neugodnih iskustava.

Nadamo se da je riječ o izoliranom incidentu, jer nogomet bi trebao biti mjesto pozitivne energije i sportske strasti, a ne prostor za vrijeđanje i mržnju.

