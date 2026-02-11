Nova smjena na Otoku! Došao je s obećanjima, a ostavlja ih u borbi za ostanak
Engleski nogometni prvoligaš Tottenham Hotspur otpustio je danskog stručnjaka Thomasa Franka nakon samo devet mjeseci provedenih na poziciji menadžera kluba.
Frank (53) je u Tottenham stigao po završetku prošle sezone nakon što je sedam godina uspješno vodio Brentford.
No, niti on nije uspio sa sastavom iz sjevernog Londona postići konstantnost, u Ligi prvaka je sa 17 bodova zauzeo četvrto mjesto u skupini te izravni plasman u osminu finala, ali je u Premier ligi nakon 26 kola momčad na tek 16. mjestu sa 29 bodova, pet više od 18. West Ham Uniteda koji se nalazi u zoni ispadanja. Strpljenje vodstva kluba isteklo je nakon 1-2 domaćeg poraza od Newcastle Uniteda u utorak.
Nakon dobrog ulaska u sezonu, Tottenham je u zadnjih 17 prvenstvenih nastupa ostvario tek dvije pobjede, zadnju još u 18. kolu 28. prosinca prošle godine, a ispao je i u 3. kolu FA Kupa te 4. kolu Liga kupa.
Od odlaska Mauricija Pochettina 2019. godine, Tottenham ne može pronaći pravo rješenje na klupi, a Frank je šesti menadžer koji je dobio otkaz u tom razdoblju.
Tko će ga naslijediti?
Po engleskim kladionicama glavni favoriti su John Heitinga i Roberto De Zerbi. De Zerbi je upravo kada i Frank u Tottenhamu, smijenjen u Marseilleu. Heitinga je prije mjesec dana stigao na mjesto pomoćnog trenera nakon što je ranije u sezoni smijenjen u Ajaxu nakon samo 15 utakmica.
