Stiže nastavak filma na koji smo se svi smijali 2000. Pogledajte foršpan za horor parodiju

Franšiza filmova 'Vrisak' ponovno puni kinodvorane, a s njezinim se povratkom vraća i kultna parodija 'Mrak film'. Šesti nastavak u kina stiže ovog ljeta, a prvi teaser, koji je premijerno prikazan uz 'Vrisak 7', sada je napokon dostupan i online.

Novi foršpan otvara scena u krcatom vagonu podzemne željeznice ispunjenom poznatim filmskim ubojicama: od klasika poput Jasona Voorheesai Leatherfacea do novijih horor-ikona poput M3GAN-a. Ipak, u središtu prijetnje ponovno je prepoznatljiva maska lika Ghostfacea.

Poznati glumci

U središte radnje vraća se Cindy Campbell, koju ponovno glumi Anna Faris. Ovoga puta njezin je dom pretvoren u pravu utvrdu protiv Ghostfacea, a i sama Cindy doživjela je transformaciju nalik onoj Laurie Strode iz novijih horor-rebootova. Nakon emotivnog susreta s Brendom Meeks, koju ponovno tumači Regina Hall, doznajemo da je Cindy u međuvremenu postala republikanka i – prema šali iz trailera – navodna rasistica. Njih dvije potom kreću u novu rundu apsurdne i kaotične parodije. Teaser obiluje referencama na horor-hitove posljednjeg desetljeća, uključujući Bježi!, Weapons, Smiješak i Terrifier.

Osim Faris i Hall, u glumačku se postavu vraćaju i Marlon Wayans, Shawn Wayans, Lochlyn Munro te Cheri Oteri, dok su među novim imenima Olivia Rose Keegan, Sydney Park i Heidi Gardner.

Odgovor na rastući žanr

Podsjetimo, prvi „Mrak film“ iz 2000. godine nastao je kao odgovor na oživljavanje slasher žanra krajem devedesetih te je ismijavao hitove poput „Vriska“ i „Znam što si radila prošlog ljeta“. Unatoč lošim kritikama, film je na budžet od 19 milijuna dolara zaradio impresivnih 278 milijuna i završio među najuspješnijim naslovima te godine. Ubrzo je stigao i „Mrak film 2“, koji je parodirao nadnaravne trilere kao što su „The Haunting“, „Stigmata“ i „Ispod površine“.

Faris i Hall pojavile su se i u trećem i četvrtom nastavku, dok su braća Wayans nakon toga odstupila, a redateljsku je palicu preuzeo David Zucker, poznat po komediji Ima li pilota u avionu?. Šesticu režira Michael Tiddes, dugogodišnji suradnik braće Wayans, poznat po komediji A Haunted House, prema scenariju koji potpisuju Marlon i Shawn Wayans, Keenen Ivory Wayans te Rick Alvarez.