Legenda Reala i Modrićev suigrač uputio Luki neizravnu kritiku: 'Htio sam sve to izbjeći'

Toni Kroos objesio je kopačke o klin prošloga ljeta nakon Eura u Njemačkoj. U velikom intervjuu za El Pais Semanal objasnio je svoju odluka da ode na vrhuncu moći, s 34 godine, nakon uspješne sezone u kojoj je s Realom osvojio prvenstvo i Ligu prvaka.

"Proveo sam nekoliko mjeseci razmišljajući o ovome. Mislim, nisam samo ustao iz kreveta jednog jutra i odjednom si rekao: 'Moraš se povući!' Ne, puno sam o tome razmišljao. Već sam razmišljao o umirovljenju godinu prije, ali na kraju sam odlučio produžiti ugovor za još jednu godinu s Real Madridom, koji je bio jako uporan.

Ali to nije promijenilo moju ideju, koja je oduvijek bila da se ovako umirovim, i srećom sam u tome uspio. Mislim da je teško postići bolji rezultat nego što sam postigao u svojoj posljednjoj sezoni s Real Madridom. Otišao sam nakon što sam osvojio La Ligu i Ligu prvaka. Zbogom", rekao je legendarni Nijemac.

'Nitko mi neće reći kad ću se umiroviti'

"Najbolje je otići na vrhuncu. Odlaziš s odličnim osjećajem jer si ti taj koji je donio odluku. I prije nego što me netko stavio na klupu jer više nisam bio tako dobar ili jer nisam bio toliko važan za momčad kao što sam bio do kraja... pa, radije sam otišao. Htio sam sve to izbjeći. Ni moj trener, ni moja obitelj, ni moje tijelo neće mi reći kada da se umirovim.

Ne možeš izdržati do 40. godine. Moraš otići prije nego što te tijelo zatraži da prestaneš", rekao je Kroos i tako neizravno kritizirao i Modrića koji s 40 godina potpisuje za novi klub i sprema se za novu etapu u karijeri.

