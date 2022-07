Svaka utakmica Superkupa nudi svoje. Iako, to je tek prva utakmica nove nogometne sezone i momčadi još nisu u pravoj formi. Dinamo i Hajduk sutra od 20.00 na Maksimiru igraju prvu međusobnu utakmicu za prvi trofej sezone.

Na koji će način momčadi zakoračiti u novu natjecateljsku sezonu?

Bitno je, stoga, na koji će način momčad zakoračiti u novu sezonu, ovo je natjecateljska utakmica, ali istina je da su oba kluba tek izašla iz priprema i da ne mogu svi igrači biti u optimalnoj formi. Momčadi od sutra ulaze u natjecateljsu sezonu. Motiv je velik, igraju dva velika rivala, a ujedno je i trofej u pitanju.

Nazvali smo proslavljenog bivšeg golmana Dinama, sad poznatog trenera i sukomentatora nogometnih zbivanja Tomislava Ivkovića, kako bi nam najavio sutrašnju utakmicu.

Razgovor smo započeli našom konstatacijom da je Dinamo bolje radio u ovom ljetnom prijeznom roku od Hajduka, barem prema dovedenim igračima, imenima. Ivković se odmah s nama nije složio...

"Kako znate da je Dinamo bolje radio, je li papir mjerilo? Nije, nego je mjerilo samo teren. Znate, još nije ni počelo, još nisu ni utakmicu odigrali, nema tu još ocijena. To tek tamo poslije 3.-4. kola možemo se raditi neka analiza. Ovo sad je sve zagrijavanje i pripremna utakmica u biti. Ok, ima značaj Superkupa, ali je pripremna utakmica. Zbog toga jer obje momčadi nisu u formi, nisu u stanju odigrati utakmicu na visokom nivou", priča nam Tomislav Ivković, s kojim nas razgovor odvodi prema vrućoj jučerašnjoj izjavi Nikole Kalinića na pressici u Splitu, o tome kako je Hajduk bolji od Dinama, kako će to pokazati u subotu kao što su dokazali prošle sezone i kako je Hajduk najveći hrvatski klub i kao takav se uvijek mora boriti za trofeje.

'Kalinić svoje riječi zajedno s momčadi mora opravdati na terenu'

"Ne znam samo po čemu je Hajduk bolji od Dinama. Jedino se po trofejima broji tko je najbolji hrvatski klub, a Dinamo je po tome daleko ispred svih. Nikola Kalinić te svoje riječi naravno da mora, zajedno s momčadi kojoj vjeruje, opravdati na terenu. Stoga smatram da je izjava preuranjena jer Hajduk nije odigrao niti jednu utakmicu. Da on to kaže poslije četiri, pet ili šest kola, pa onda da se vidi stvarna snaga i forma momčadi, onda da. Ali, sad je sve nedodirljivo, neopipljivo, sve je sad to tu nešto što bi mi htjeli vidjeti, ali još je prerano", objašnjava nam Tomislav Ivković i zaključuje:

"Jedino što se u ovom trenutku može vidjeti je neku taktičku zamisao trenera, taktičku disciplinu i način na koji bi trener htio da mu igra momčad. E sad, može se vidjeti jedino namjera, ali to je bitno, da se u ovoj fazi vidi namjera. Znači, isključivo se sad gleda namjera igrača, namjera trenera, da se vidi koja je prava namjera igre. I, ako se to vidi i koji je cilj, onda možemo poslije utakmice kazati OK, imali smo glavu i rep. Još je rano za pravu izvedbu, ali imat igrače i ideju, znači da možete očekivati nešto dobro. To važi i za jednu i za drugu momčad".