Još nas dva dana dijeli od početka nove nogometne sezone u Hrvata. Ovog ljeta najveća utakmica našeg nogometa bit će uvod u sezonu HNL-a koja se najavljuje kao ona prava bitka između Dinama i Hajduka (subota, stadion Maksimir - 20.00) za naslov prvaka Hrvatske, a tu je još i uvijek neugodni Osijek iskusnog Nenada Bjelice i Rijeka, koja se pojačala hrvatskim Messijem Alenom Halilovićem jučer, a prije toga i s Matejom Mitrovićem, nekadašnjim hrvatskim repreezntativcem.

'Vidjet ćemo sve kad krene sezona'

Međutim, od svih momčadi najviše se pojačao Dinamo koji je doveo Boška Šutala iz Atalante i pridružio Josipu Šutalu, te tako stvorio opaki stoperski tandem koji bi trebao biti najjači u hrvatskom nogometu, ali i šire. Uz JBŠ (Josip i Boško Šutalo) tandem velikih mogućnosti na travnjaku, dres Dinama obukao je i rođeni Švicarac hrvatskog podrijetla Josip Drmić, igrač koji će uz Brunu Petkovića tvoriti taj atomski napad Plavih, potpomognut Mislavom Oršićem na lijevom krilu, Lukom Ivanušecom i motorom momčadi, kapetanom i glavnim igračem Arijanom Ademijem, odličnim Emrelijem, talentiranim 17-godišnjim Brkljačom i 19-godišnjim Baturinom, Nevistićem kao rezervnom opcijom na golu, ali i vratarom za budućnost Dinama. Tu su i obrambeni bedemi Theophile - Catherine i Lauritsen, odlični Splićanin Luka Menalo koji bi u ovoj sezoni mogao imatu ozbiljniju rolu, Moharrami, Komnen Andrić itd...

Naravno, ima tu još zanimljivih imena koja čine ovu novu, jaku momčad Dinama koja sad ima širinu. Poznati hrvatski trener, između ostalog i nekad priznati nogometaš, pomoćnik Slavenu Biliću na klupi Vatrenih, bivši izbornik Azerbajdžana i trener Dinama Nikola Jurčević, slaže se kako je ovo najjača momčad zagrebačkih Plavih na papiru posljednjih godina, ali i kako to tek treba pokazati na travnjaku.

"Dinamo na papiru izgleda da je najjači u posljednjih godina, ali vidjet ćemo kako će to stvarno izgledati u stvarnosti kad krene sezona. Moglo bi se reći kako bi ova momčad Dinama bi mogla biti najjača momčad u posljednjih nekoliko godina, ali sve je to na papiru još uvijek. Dinamo se odlično pojačao u ovom trenutku, doveo je nogometaše koji imaju kvalitetu. Pojačao se na svim pozicijama i sama ta činjenica da su se tako pojačali i da su u ovom trenutku ostali stožerni igrači, daje im predznak velikog, najvećeg favorita za osvajanje naslova prvaka Hrvatske i u nadolazećoj sezoni. Isto tako, pojačanja i cjelokupni roster daje im jednu još veću ambiciju i konkurentnost u Europi. Dinamo sad ima jednu momčad koja bi i u Europi mogla ostvariti dobar rezultat, možda čak i bolji od ovih dosad proteklih godina, koji su za pljesak. Jednostavno, Plavi su napravli pravi posao. Sad su još jači, dobili su širinu", kazao nam je u uvodu Nikola Jurčević.

Senatori pod povećalom, dinamovci su tražena roba

Naravno, pod uvjetom da netko u međuvremenu ne napusti Dinamo. Pisalo se u medijima kako Mislava Oršića želi Nottingham Forest. Upit iz Premiershipa za jednog od ponajboljih igrača Dinama i nije neko iznenađenje, jer je već zimus stigla i jedna konkretna ponuda s Otoka, a tada je u igri bio Burnley. Ta ponuda iznosila je oko 8 milijuna eura, a s nekim bonusima špekuliralo se o cifri koja bi ukupno mogla narasti na 10 milijuna eura.

Imao je Oršić i ponude Birminghama i West Bromwich Albiona, također dva engleska kluba, uglednika, ali kao što vidite, nikada nije otišao. Kao neku vrst nagrade što zimus nije napustio Dinamo i otišao u Burnley, Dinamo je s Mislavom Oršićem potpisao novi poboljšani ugovor.

Također, Dominik Livaković jedna je od zvijezda Dinama koja se također spominju u kontekstu onih koji bi ovog ljeta mogli napustiti klub. Prošlog jeseca pisalo se o interesu rimskog Lazija koji se onda potom predomislio i, kako piše pouzdani Gianluca Di Marzio, odustao od Livakovića jer ima previše godina (27).

Naravno, Livaković je s 27 godina i dalje mlad i uskoro ulazi u najbolje igračke godine, pa tek treba vidjeti što će biti s prvom vratarskom reprezentativnom jedinicom. No, on je za sad jedinica Dinama. Također, Anti Čačiću ukazalo se sunce na pripremama u Sloveniji.

Robert Ljubičić čovjek od povjereja Ante Čačića

Robert Ljubičić u kratkom je periodu postao "čovjek od povjerenja" Ante Čačića, pa se očekuje kako će ovaj potentni mladi univerzalac biti važna karika Dinama u novoj sezoni. Bez obzira koristio ga Čačić u veznoj liniji ili na lijevom boku. Pomalo izgledom (čitaj kosom) podsjeća na Brazilca David Luiza, sadašnju zvijezdu Flamenga, nekad igrača, između ostalih i Chelseaja, PSG-a, Arsenala, Benfice i brazilske nogometne reprezentacije.

"Dolazak Drmića za Dinamo znači nekih dvadesetak golova po sezoni. I prije je Drmić bio igrač TOP kalibra, ali u Rijeci je ponovno oživio svoju karijeru, nakon jedne male krize. No, dileme nema, Drmić je nogometaš koji zna zabiti. Neka pozitivna glavobolja za Antu Čačića, nazovimo je tako, s obzirom da se i Petković budi, bit će koga staviti, a u nekim varijantama će obojica igrati. U euro dvobojima igrat će samo s jednim. Tu su još Andrić, Jurić... Naravno, na lijevom krilu je i Mislav Oršić, dokazani nogometaš. Znači, ono što je Dinamu u prošloj sezoni bila mana, sada su u ofenzivnom dijelu dobili garaciju za golove, imaju jači i ubojitiji napad. Obično momčad koja je prvak ima i igrača za tih dvadesetak golova po sezoni, ali to se Plavima prošle sezone nije dogodilo. Nije Dinamo imao igrača u napadu koji je trpao. No, imao je širinu zahvaljujući kojoj je ipak zabijao. Ok, prvaci su, ali Drmić im donosi ono što je praktički najvažnije u nogometu", priča nam popularni Jura i nastavlja:

"Što se tiče Šutala, isto kao i Robert Ljubičić u veznoj linii, Boško je igrač koji može pokriti po potrebi i poziciju desnog bočnog, može igrati i stopera. Još je mlad, ali skupio je međunarodnog iskustva igrajući u Italiji. Ma, on samo može napredovati. Isto to važi i za Ljubičića, kojeg se sad najviše spominjao na pripremama u pozitivnom smislu. Radi se o mladiću koji ima 22 godine i koji je motoričan, ima jako dobar udarac. Željan je napretka, igrao je u Austriji, u ligi gdje se možda igra malo tehnički lošije, ali još dinamičnije nego u Hrvatskoj. Po potrebi može pokriti poziciju i lijevog bočnog, kad treba defenzivnije raditi. Dinamo ima dobru momčad, širinu, a sad je bitno da se zadrži dobra atmosfera. Isto tako, da se uđe u pobjednički niz, pa da se ti ciljevi kluba i ostvare".

'Bitno da Dinamovi senatori zadrže motivaciju igranja u HNL-u'

Jura nam naglašava i kako uz ove igrače koji su došli, osnovna stvar je da senatori poput Oršića, Livakovića, Ademija, Petkovića itd, i dalje zadrže nivo kvalitete i prije svega, motivacije igranja hrvatske lige. Ipak se radi o nogometašima koji već duže vrijeme nose Dinamo. Vjerojatno su i oni već malo, onako lagano, u mislima negde drugdje. Jer, htjeli bi se i oni okušati na drugim europskim nogometnim adresama.

"Bitno da zadrže motivaciju i naboj za HNL. E sad, taj spoj, plus pojačanja, onda bi Dinamo mogao biti možda i najjači. No, vrijedi pričekati, travnjak je ipak jedino mjerilo".

Bruno Petković na pripremama u Sloveniji pokazao je kako bi u narednoj sezoni ponovno mogao igrati poput ponajboljeg nogometaša Dinama i HNL-a.

"Kod Petkovića kvaliteta apsolutno nije sporna. On je pokazao bezbroj puta da kad je pravi, kad je fizički spreman, onda on diže razinu Dinamove igre. U jednom periodu bio je i važan u reprezentaciji Hrvatske. Tako da on ima u svojim nogama tu jednu kvalitetu reprezentativnog nivoa. Na njemu je sad da se vrati na nivo na kojem je bio prije. Na Čačiću je slatka briga koga stavljati u napad, Petkovića ili Drmića, kao i kada, u kojim susretima".

No, Ante Čačić nema slatke brige na poziciji lijevog beka. I dalje je na toj poziciji u velikim brigama, iskusnog stručnjaka muči pitanje lijevog beka. Petar Bočkaj i Danijel Štefulj nisu svojim dosadašnjim nastupima baš oduševili svog trenera, pa se Ante Čačić i u ogledu protiv Arsenala iz Tivta odlučio za eksperimentalno rješenje, pa je u drugom poluvremenu dvoboja s Crnogorcima na toj je poziciji zaigrao Robert Ljubičić i briljirao.

Ljubičić je bio uspješni eksperiment, mogao bi biti hit

Ljubičić je u samo 45 minuta zabio gol, pripremio čisti zicer za Jurića iz kojeg je ovaj pogodio stativu, ali i jako dobro na svojoj strani kombinirao s Ivanušecom i Rukavinom.

"Gledajte, tu se ne radi da Ante Čačić nema povjerenje i Peru Bočkaja, barem ja nemam dojam da on nema povjerenje u Petra. Evidentno je da je Bočkaj odličan igrač u ofenzivi sa sjajnom lijevom nogom i najbolje se osjeća u varijanti kad igra prema naprijed. Naravno, onog momenta kad igra duboko kod svog gola i udaljen od suparničkog gola, ta njegova osnovna kvaliteta nije defenizvna. I to je jedno normalno razmišljanje da Čačić, pogotovo za euro utakmice razmišlja o alternativi u defanzivi na toj poziciji. Pero može igrati i lijevo krilo, može biti i desno, ima kvalitetu, može se izboriti za ofenzivne pozicije. To je jedan, nazovimo to tako, realno detektirani problem da u utakmicama u kojima se očekuje da će Plavi biti pod određenim pritiskom, kad će više igrati obrambeno, kad će više posla imati u defenzivi, da Bočkaj u tom slučaju nije idealno rješenje. Štefulj, s druge strane, pokazao je već da može pokriti tu poziciju, ali trebamo vidjeti kako će to izgledati na treninzima i utakmicama. Ante Čačić ima alternativu, mogućnosti i to je dobro", zaključio je Nikola Jurčević.