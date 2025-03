Feyenoord muče brojne ozljede uoči Intera, Van Persie na konferenciji govorio o Ivanušecu

U utorak Feyenoord čeka "nemoguća misija" stizanja rezultata u osmini finala Lige prvaka. Inter je slavio 2:0 u Rotterdamu i Feyenoord putuje u Milano po drugi put unutar mjesec dana, ali ovaj put sa znatno manje optimizma.

Feyenoord muče brojne ozljede i navijači se šale da bi Van Persie trebao igrati uz to što je trener. Te ozljede nude mogućnost da konačno zaigra i Luka Ivanušec, a na pres konferenciji uoči utakmice Van Persie se dotaknuo i bivšeg nogometaša Dinama. "Morao sam gledati utakmicu Hrvatske tijekom svog trenerskog tečaja i on je igrao u njoj. U to sam vrijeme mislio da je stvarno dobar igrač", rekao je legendarni Nizozemac.

"Još uvijek vidim njegove kvalitete kada igra. Nema sumnje u to da on ima razinu. Međutim, drugi faktori mogu stati na put, kondicija i osjećaj su druga priča. Osjeća li se netko dobro sam sa sobom, na primjer", istaknuo je Leteći Holandez očite probleme sa samopouzdanjem Ivanušeca.

Ivanušec je ove sezone odigrao samo 19 utakmica (počeo 7) i zabio tek jedan pogodak. Ove ozljede mogu mu otvoriti prostor za minute, ali to mora iskoristiti. U suprotno, sljedeće sezone neće biti na De Kuipu.

