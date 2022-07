Dinamo i Hajduk u subotu u 20 sati na Maksimiru igraju susret Superkupa. Prvak i osvajač Kupa odigrat će prvi derbi u novoj sezoni i to tjedan dana prije početka HNL-a. Hajdukov trener Valdas Dambrauskas i Nikola Kalinić održali su na Poljudu u četvrtak poslijepodne press konferenciju. Jasno su hajdukovci naglasili kako misle da su bolji od Dinama i kako su to prošle sezone i pokazali u međusobnim derbijima.

Naravno, svatko je to napravio na svoj način. Kale je bio puno izravniji, baš je govornički bio u formi. Izjavom kako su bolji od Dinama, kako imaju najbolje navijače i kako su najveći klub u Hrvatskoj, zapalio je Dalmaciju.

Dambrauskas: 'Sumnjam da ćemo biti u pravoj formi, teška utakmica za obje momčadi'

Prvi se obratio novinarima trener Hajduka Valdas Dambrauskas i rekao kako niti Hajduku, ali niti Dinamu naposljetku, ovaj Superkup neće biti lagana utakmica.

"Sumnjam da ćemo i mi i oni biti u pravoj formi. Cilj je da se dižemo za ono što nas čeka u Europi, ali opet se igra za trofej tako da možda neće biti najljepša utakmica. I mi i oni želimo vidjeti zapravo na čemu smo i mali detalji će odlučivati. Završio je najdosadniji dio godine i krećemo s nogometom i drago mi je da krećemo opet s borbom za jedan trofej, kako smo i završili prošlu sezonu. To je lijepo jer Hajduk dugo nije bio u ovoj poziciji. Pripreme su bile dobre za ono što želim, igrali smo s jakim protivnicima. Željeli smo isprobati neke stvari i ti porazi u prijateljskim utakmicama nam nisu teško pali. Lijepo je pobijediti, ali druge stvari su bile bitnije i dobre", istaknuo je Valdas Dambrauskas koji nije htio dati usporedbu ovosezonskog i prošlosezonskog Hajduka.

'Svaki igrač koji je došao morat će se brzo prilagoditi, pa i iskusni Borevković'

"Ne bih komentirao o tome jesmo li slabiji ili jači nego prošle sezone. Svaki igrač će se morati brzo prilagoditi, a to vrijedi i za Borevkovića. Imamo četiri jako dobra stopera, zadovoljni smo igrama Dominika Prpića u tim prijateljskim utakmicama i on će nam dobro doći, ali to je igrač kakav nam je trebao i koji nam omogućuje da igramo s puno više dignutom zadnjom linijom".

Valdas Dambrauskas je kazao:

'Nemojte me pitati o transferima'

"Nemojte me ispitivati o transferima, organizirat ćemo vam sastanak s direktorom i predsjednikom pa to s njima rješavajte, pustite sad mene s tim. Očito imate neki problem u komunikaciji. Ja sam zadovoljan kadrom koji imam i mislim da smo dobro pokriveni na svim pozicijama".

Splitske novinare zanimalo je kako komentira Josipa Drmića, novog napadača Dinama koji je prošle sezone u dresu Rijeke bio drugi strijelac sa 21 golom, iza Marka Livaje sa 28.

"Drmić? To je pitanje za Dinamova trenera, a ne za mene. Ne znam što će oni igrati, s dva ili tri napadača, stvarno ne znam. Imamo li bolji napad? Potencijal je samo na papiru, teren odlučuje. Dinamo je prvak s razlogom jer je kvalitetan i to je momčad koju želimo prestići."

Dambrauskas je iznio svoje mišljenje o tome kakva će biti utakmica i kako bi Dinamo mogao igrati...

"Ne mislim da će biti run 'n' gun utakmica, bit će više kontroliranog nogometa. Prošle sezone u derbijima nisam vidio nijednu u kojoj je Dinamo bio bolji. Bilo je kritika za obje momčadi u tim derbijima, ali mi smo u svim tim utakmicama željeli dominirati, stiskati i biti bolji u svakom segmentu", zaključio je Valdas Dambrauskas.

Nikola Kalinić: 'Bolji smo od Dinama'

Nikola Kalinić bio je posebno inspiriran govornik:

“Imamo samopouzdanja i mislim da smo bolji, a to smo pokazali i prošle sezone. Bolji smo od Dinama i to ćemo pokazati u subotu”, rekao je napadač Hajduka i bivši reprezentativac koji je na pitanju o reprezentaciji rekao da neće o provokativnim pitanjima.

Isto tako, Kale je prokomentirao i dolazak Bilog vlaka u Zagreb. Torcida se sprema u velikom broju na Maksimir.

"Svaki od nas dat će ove sezone više od sto posto i vjerujem da ćemo na kraju svi slaviti ono što želimo. Pola Bilog vlaka su vjerojatno moji poznanici i rodbina. Drago mi je da ćemo imati veliku podršku na Maksimiru, imamo najbolje navijače u Hrvatskoj.”

'Hajduk je najveći hrvatski klub'

Zajedništvo je ono što krasi Hajduk:

“Možemo utakmicu dobiti zajedništvom svih, od golmana do napadača. Imamo veliku želju za taj trofej i ako budemo pomagali jedni drugima, onda će biti dobro. U nogometu se ne može nikad ništa obećati. Idemo utakmicu po utakmicu, borit ćemo se za sve trofeje jer je ovo najveći hrvatski klub. Hajduk je klub koji se mora boriti za sve trofeje i tako će biti i ove godine.”

Što će donijeti onda ovaj Superkup, osim prvog trofeja?

“Ni mi ni oni nisu u formi još, ova utakmica će samo pokazati na kojoj smo trenutačno razini. Dizat ćemo se kroz sezonu. Dinamo je uvijek jak, sad su se još pojačali. Znamo sve o njima, oni sve o nama, ali mi moramo gledati sebe. Kad smo mi pravi, nema straha tko je s druge strane iako treba reći da se Dinamo pojačao i da su odlična ekipa. Hajduk je uvijek Hajduk”, dodao je Kalinić i još jednom naglasio:

"To smo pokazali i prošle sezone. Bolji smo od Dinama i to ćemo pokazati u subotu”, dodao je pa nastavio:

“Prošle sezone smo bili drugi i osvojili Kup, a ove sezone se očekuje pozicija više. Nadam se da će tako biti iako je puno utakmica ispred nas, drugi imaju iste ciljeve tako da se ne može ništa obećati, ali ćemo dati sve od sebe. Mi možemo probati pa najbolji neka bude prvi.”