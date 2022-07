U hrvatskom medijskom prostoru odjeknula je izjava jednog od najboljih i najcijenjenijih igrača Osijeka Mihaela Žapera da ga želi Dinamo i kako je u razgovoru s prvakom Hrvatske. Sporna izjava uzburkala je duhove u Gradu na Dravi i izazvala interes medija, jer je ipak jedan od najvažnijih igača Nenada Bjelica pred početak nove sezone HNL-a izjavio kako ga zovu iz Dinama. Ili nije izjavio. Da, prilično je sad sve konfuzno, jer Mihael Žaper tvrdi drugačije. Kaže da nije to rekao...

Sporna izjava

"Pa nema laganja, bilo je kontakta s Dinamom, zovu me. Iz poštovanja prema Osijeku i navijačima nisam o tome želio pričati, no procurilo je u javnost. Ne zamaram se odlaskom, moj menadžer Bara razgovara i pregovara, pa ćemo vidjeti što je najbolje za mene i Osijek. Zovu me neki klubovi, no još je rano bilo što reći, prijelazni rok je tek počeo, prava kupnja će krenuti kasnije, ima još vremena", stoji kao Žaperova izjava u Glasu Slavonije.

Međutim, Mihael Žaper sad to demantira i poručuje kako to nije njegova izjava, te kako on nikad nije rekao da pregovara s Dinamom.

Jučerašnja priča kako je u razgovorima s Dinamom navele su njega samog da medijima koji su pisali o ovome ili prenijeli njegovu navodnu izjavu uputi demanti. Mi smo uzeli mobitel u ruke i doznali iz dobro obaviještenih izvora u petak ujutro kako je priča o pregovorima s Dinamom jako uzbudila Žapera, koji je onda odlučio objasniti kako stvari stoje. Općenito, priča je jako odjeknula i sad se gasi požar.

Žaper: 'Ja sam dijete Osijeka'

Dakle, Žaper sad šalje poruku kako je on dijete Osijeka i kako mu je samo Osijek u fokusu zanimanja. Naglašava kako nema nikakvih razgovora s Dinamom. Neka su Dinamova propitkivanja bila aktualna minule zime, ali ništa konkretno i ozbiljno, tvrdi Žaper i dodaje kako je on pod ugovorom i kako je do daljnjeg igrač Osijeka, dok klub ne odluči drugačije.

"Ako se nekad i nešto dogodi da nekamo budem išao, bit će to u dogovoru s klubom. Ali, s Dinamom nemam nikakve kontakte i u tom se smislu baš ništa ne događa. Ponavljam opet, jedino Osijek i nitko drugi, nema nikakvih razgovora s Dinamom", naglašava Žaper.

Kako bilo, prilično nejasno je kako je uopće i došlo do ovog "lapsuza". Nekako nam je teško shvatiti da su njegove riječi krivo shvaćene i prenešene u takvom obliku, ali opet, u novinarsko-komunikacijskim kanalima zna doći do šumova, pogrešno shvaćenih i prenešenih riječi, pa je posrijedi možda i to u ovom slučaju. Niti u klubu ljudima nije jasno kako je do ovog uopće i došlo i malo nam je to sve zato sumnjivo, jer se i vodimo onom "gdje ima dima, ima i vatre". Kontaktirali smo i Žaperovog menadžera Andyja Baru, ali nam nije odgovarao na pozive. Ali dobro, vrijeme će pokazati tko je bio u pravu i o čemu se točno ovdje radi.