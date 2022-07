Nakon što je u prošlom prijelaznom roku iz Osijeka doveo sjajnog Petra Bočkaja, Dinamo je sada krenuo po jednog od najželjenijih igrača HNL-a, odličnog Mihaela Žapera. Za 23-godišnjeg potentnog veznjaka zainteresiran je hrvatski prvak, ali i nekoliko klubova iz Italije i Njemačke.

Podsjetimo, Plavi su doveli ovog ljeta Josipa Drmića, Boška Šutala i Marka Brkljaču, perspektivnog napadača koji je došao iz splitskog Hajduka. Uz spomenuto, na pripremama se Anti Čačiću pokazao i Robert Ljubičić, hrvatski David Luiz, pa Dinamo sad ima, uz senatore koji su ostali, za sad, jak i moćan roster. Posebno u obrani i samom vršku napada. Josip i Boško Šutalo činit će u narednoj sezoni, ako Josip ne ode jer se steže omča oko njega od strane zainteresiranih, čvrsti i opasni bedem, a u napadu će Plavi imati probuđenog Brunu Petkovića, Josipa Drmića i Mislava Oršića na lijevom krilu. Naravno, vezna linija je i dalje moćna, Arijan Ademi tu će činiti ključnu ulogu, on je motor i pokretač svega u Dinamu.

Naravno da je Dinamo primamljiv svima, stoga na zanimanje Zagrepčana niti Žaper nije ravnodušan. Ali, isto tako, lijepo mu je u Osijeku i ne želi iz poštovanja govoriti ništa o tome. No, ovog puta odlučio je nešto više otkriti...

'Iz poštovanja prema Osijeku i navijačima nisam htio pričati o interesu Dinama'

"Pa nema laganja, bilo je kontakta s Dinamom, zovu me. Iz poštovanja prema Osijeku i navijačima nisam o tome želio pričati, no procurilo je u javnost. Ne zamaram se odlaskom, moj menadžer Bara razgovara i pregovara, pa ćemo vidjeti što je najbolje za mene i Osijek. Zovu me neki klubovi, no još je rano bilo što reći, prijelazni rok je tek počeo, prava kupnja će krenuti kasnije, ima još vremena... ", tajanstven je Žaper u razgovoru za Glas Slavonije, koji nema ništa protiv ostanka, ali čini se ni odlaska.

Čeka se prava ponuda, a ako ovoga ljeta stigne u Wilsonovu, dečko iz Donjeg grada koji je za prvu momčad NK Osijek debitirao sredinom svibnja 2016. i ima više od sto nastupa u bijelo-plavom dresu, mogao bi se pozdraviti sa suigračima i krenuti u novu avanturu.

Na Jadranu odmarao s prijateljima

Inače, Žaper je baterije za ljetne napore, a onda i sezonske izazove, napunio na Jadranu, gdje se odmarao s prijateljima. Kaže kako ga kratko izbivanje s terena zbog ozljede nije omelo, cijelo vrijeme je radio individulano, a za atmosferu u osječkoj svlačionici ima samo jednu riječ - odlično.

"Dobra smo klapa, teško se radi i trenira, ali tako mora biti. Ma u momčadi je sve pet. Kod trenera Bjelice najviše se radi i prolije znoja. Na treninzima nema opuštanja, ali isto tako trener i njegova ekipa sve doziraju i točno znaju tko kako i što treba raditi. Ako imamo dva treninga dnevno, nakon jutarnjeg se rade mjerenja, tako da popodne idemo drugim tempom. Nema tu nikakve filozofije, pripreme su uvijek teške, ali isto tako neophodne", istaknuo je Žaper.