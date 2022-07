Dinamo je sinoć protiv Hajduka na Maksimiru, nakon lutrije jedanaesteraca (0-0, 4-1), uzeo svoj prvi trofej sezone, Superkup. Bila je to utakmica s dva poluvremena, spektakl koji bi mogao odrediti u kojem će smjeru ići nova sezona, ali i ne mora. U prvom je Hajduk bolje reagirao, dok je u drugom Lovre Kalinić držao na životu Bijele protiv razigranog prvaka Hrvatske.

Ante Čačić eksperimentirao

Ante Čačić eksperimentirao je s početnim sastavom, Dinamo u prvom dijelu nije odavao dojam hrabre i moćne momčadi, hajdukovci su se nametnuli. Za razliku od nastavka u kojem su Zagrepčani bili dojmljivi i dominantni...

Za komentar prve natjecateljske utakmice sezone nazvali smo cijenjenog Tomislava Ivkovića, bivšeg golmana Dinama, sad uglednog trenera...

Rekao nam je Tomo kako ga niti Hajduk, niti Dinamo, po ničem nisu iznenadili. Bijeli su iskusna momčad.

"Prvo bi rekao da je ambijent bio fantastičan i iznenađujuća dobra utakmica kao prva u predsezoni. Prvo poluvrijeme je bilo izjednačeno, s tim da je Hajduk bio u tom dijelu utakmice malo opasniji, pogotovo preko te njihove lijeve strane, na kojoj je Biuk odigrao vrlo kvalitetnu rolu. Dinamo je bio bolji drugo poluvrijeme, puno više šansi. Izlaskom Biuka i Kalinića Hajduk je malo izgubio na probojnosti, na opasnosti", kazao nam je u uvodu Tomislav Ivković i nastavio:

'Čudna mi je malo ta izmjena Kalinića'

"Naravno da je trener imao neku svoju ideju, kao i to da igrači koji su ušli još nisu u formi, ali jednostavno nisu bili na tom nivou na kojem su bili Kalinić i Biuk. Možda mi je malo čudna izmjena Kalinića, za razliku od prošle sezone. Trudio se, igrao, zadržavao loptu... Puno faulova je bilo na njemu. Bio je igrač kojeg je ekipa trebala. Uz njega je i Livaja bio dobar, kao i Grgić. Uz Lovru Kalinića koji je zadržao nulu do kraja i sačuvao Bijele u pozitivnom rezultatu. Treneri su malo ispitivali jedni druge, naravno da nitko nije htio riskirati jer je prva utakmica. Dinamo me zadovoljio s trkom, agresivnošću i pristupom. Hajduk kad je u drugom dijelu trkački pao, nije bio više agresivan kao u prvom dijelu".

Tomislav Ivković vraća se na Dinamo...

"Dinamo je bio nezgodan", priča nam dalje...

Ljubičić šesti Dinamov lijevi bek u godinu dana

"Plavi su u drugom dijelu pokazali to što jesu, da kad ih nema, uvijek se pojave, pokazali su da su uvijek opasni. Vidi se da fali normalno i da će se to kroz utakmice vidjeti kako će funkcionirati Drmić i Petković. Za mene, moje skromno mišljenje je da Ljubičić nikad nije lijevi bek, a možda ni tada. Jedino to što zabrinjava, je to da je Ljubičić čak šesti lijevi bek u godinu dana. Leovac, Franjić, Čabraja, Štefulj, Bočkaj i Ljubičić. S tim da su tri igrača kupili za tu poziciju, a niti jedan ne igra. Meni je žao da Ljubičić za kojeg znam i uvjeren sam da je dobar igrač, njegova pozicija je ona veznog igrača, osmica, box to box. Ali, Dinamo sigurno da mora tražiti nego drugo rješenje na toj poziciji, jer uistinu bi bilo čudno za poziciju da ti igra u sredini i koji je dobar nogometaš, da ga trošiš da igra lijevog beka za kojeg sigurno nema kvalitetu, niti je u nekim primislima niti u taktičkom pogledu na toj poziciji dobar", objašnjava nam Tomislav Ivković i naglašava kako se tim potezom stavljanja Ljubičića na lijevog beka, od jednog odličnog veznog igrača radi lošeg beka.

Znači li to što Čačić, eto, eksperimentira na tom lijevom beku da je ta pozicija u Dinamu kritična, alarmantna, i da može problem eskalirati tijekom sezone?

'Ante najbolje zna zašto je Ljubičića stavio na lijevog beka'

"Ante zna koji su razlozi, zašto je htio Ljubičića na toj poziciji. Tu je, po mom mišljenju, govorim u svoje ime, Ante je ipak taj koji zna, koji vidi, koji je unutra, ali sigurno da bilo koji igrač, bilo Bočkaj ili Štefulj, što se tiče igre prema naprijed, oni su OK. Defanzivno imaju iste probleme. I jedan i drugi. Ali, možda bi prema naprijed dali više od Ljubičića. Znate kako je, kad igrate u Dinamu, moraš igrati i obranu i napad. Međutim, to nije Čačić birao, nije bio taj koji je birao igrače za tu poziciju, nego oni koji su birali od 6 igrača čak 5 lijevih bekova. Sad niti jedan nije pogođen."

Lovre Kalinić je u drugom dijelu skidao čuda dinamovcima. Tip nije bio normalan. Tomislav Ivković kao bivši golman i sam govori kako je Lovre imao nekoliko fantastičnih obrana, kako je u dobroj formi od samog početka, što je vrlo bitno uz da je zdrav.

'Lovre je ključan za Hajduk'

"Lovre je vrlo bitan, ključan za Hajduk", govori nam Tomislav Ivković.

"Ključan je za Hajduk. Bijeli kad bi sve utakmice igrali tako motivirano i koncentrirano kao protiv Dinama, onda bi sigurno bilo neizvjesno prvenstvo kao i prošlo. Ja sam prije tri tjedna to rekao u jednoj emisiji, naglasio kako ne podcjenjujem niti slučajno igrače, nego moje je mišljenje da Kalinić mora igrati, da je Biuk igrač koji treba igrati, On ima kvalitetu, on je drugačiji od ostalih što se i pokazalo. U početku se vidjelo da je on malo ukočen, zato jer nema samopouzdanje. Možda se boji što treba napraviti. Ali, onog trenutka kad mu trener da samopouzdanje, kad ga uvjeri da je on taj, on će tada moći biti sigurno igrač koji će uz Livaju i Kalinića raditi razliku prema naprijed. Sad su to slatke brige, ali i pitanje kako njegov trener razmišlja o tome. Jer, ja mislim da Mlakar ne može bolje igrati lijevo od Biuka niti Mlakar može igrati špicu bolje od Kalinića, tako da je to moje skromno mišljenje, ne podcjenjujući kvalitetu Mlakara."

Supertandem

I za kraj, upitali smo Ivkovića mogu li, prema viđenom, Drmić i Petković igrati zajedno kao supertandem? Nije Tomislavu dobro sijelo ovo supertandem, kako su napadački dvojac Dinama već prozvali pojedini novinari...

"Nisam razumio ovo supertandem? Pa, vi novinari možete pričati što hoćete, vama papir trpi sve, ili sad mobiteli i kompjutori. Svi slažete svoje priče o kojima vi razmišljate, ali znate li što znači supertandem? Za to trebaš imati utakmica u nogama i da se znaju žmirečki, da znaju gdje, kako, u koje vrijeme tvoj suigrač stoji. Znači, to ne ide preko noći. Pitanje je koliko će utakmica njih dvojica zajedno odigrati. Za Europu nebu oba", zaključio je Tomislav Ivković.