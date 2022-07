Superkup između Dinama i Hajduka (0-0, 4-1 za prvaka Hrvatske nakon jedanaesteraca) pokazao je konture onog što bi mogli gledati u obje momčadi u tekućoj sezoni, na trenutak smo uvidjeli trenutne prednosti i slabosti, odnosno kako bi trebale izgledati postavke igre.

Naravno da neke konkretne zaključke ne možemo dobiti niti donijeti na račun jedne utakmice, a posebno ne u periodu kad su igrači tek izašli iz pripremnog procesa, kad još nisu sasvim u formi i kad, na to, ni nisu svi na okupu, jer su neki ozlijeđeni. Ali, vidjeli smo na djelu dva kluba koja će u narednoj HNL sezoni, koja počinje sljedećeg vikenda, voditi veliku bitku za naslov prvaka Hrvatske. Barem bi tako trebalo biti...

Izostanci i iznenađenja

Zagrebačkim Plavima sinoć na Maksimiru nedostajala su 4 igrača. Boško i Josip Šutalo, Bulat i Emreli. Hajduk, s druge strane, nije imao na raspolaganju Nigerijca Samuela Eduoka i Marca Fossatija.

Krenemo li od početka, treba naglasiti da su oba trenera iznenadila sastavima. Ante Čačić tako što je na klupi ostavio Mislava Oršića, a šansu dao pridošlici Josipu Drmiću u napadu uz Brunu Petkovića, a od prve minute na teren na poziciji lijevog beka izveo još jednog novog igrača, univerzalca Roberta Ljubičića.

Valdas Dambrauskas također je posegnuo za iznenađenjima, pa je na klupi ostavio Josipa Eleza, a na teren poslao stoperski par Borevković – Simić. Također, umjesto Emira Sahitija na poziciju lijevog centralnog veznjaka postavio je Stipu Biuka, a umjesto ozlijeđenog Marca Fossatija u prvih jedanaest stavio Josipa Vukovića.

Za napomenuti, pritom, da je Čačić ostavio prvotno Oršića na klupi jer se Mislav još uvijek igrački "dobiva", vraća u formu, pa su u stručnom stožeru Dinama odlučili kako će s njim polako.

Čačić predstavio novi tandem u 4-4-2 formaciji

Dinamo je, stoga, igrao u 4-4-2, s Brunom Petkovićem i Josipom Drmićem u napadu, dok je Hajduk stajao u nekakvih asimetričnih 4-1-2-1-2 s Kalinićem i Livajom kao udarnim iglama.

"Bila je to prava utakmica, sjajan ambijent, puno gledatelja, navijača Dinama i Hajduka. Na terenu možemo biti zadovoljni viđenim, bez obzira što 90 minuta nismo vidjeli gol. Mislim da je bio sjajan tempo od prve do zadnje minute. Naravno da ih je i sam dekor na stadionu gurao naprijed. Festival nogometa, puno šansi, tempa, duela, europski je tempo bio", kazao nam je u uvodu razgovora nekadašnji klasni hrvatski golgeter, jedan od najboljih ikad u elitnom razredu hrvatskog nogometa Robert Špehar (osmi strijelac HNL-a svih vremena sa 86 golova za Osijek i Zagreb, kombinirano).

Hajduk je u prvom dijelu bio bolji, posebno u prvih 20 minuta...

"Dinamo je zasluženo pobijedio, bez obzira što su Bijeli dobro ušli u utakmicu. Prvih dvadesetak minuta zaista dobro, čak i bolji suparnik od Dinama. Domaći nogometaši se u početku nisu dobro snašli s loptom, tako da je Hajduk dosta prijetio, ali nažalost po njih, niti u tih 20 minuta, kao niti i u nastavku susreta, nije ozbiljnije zaprijetio, nije imao čak udarac u sam okvir gola. Bez obzira na to, Hajduk je u gostima u ovom trenutku pružio maksimum. Dobra utakmica za njih".

'Tko zna što bi bilo da je Dinamo zabio prvi gol'

Što se dogodilo s Plavima nakon lošijeg ulaska u utakmicu?

"Dinamo se dizao, počeo prijetiti, a u drugom dijelu preuzeo sve, stvarao šanse, imao igru, prijetio, pokušavao, ali na golu Hajduka bio je sjajni Lovre Kalinić, imao je 7-8 obrana. Tu Hajduk ne može biti zadovoljan jer previše im je curilo. Previše je šansi Dinamo stvorio i tko zna što bi bilo da je pao prvi gol, da se Hajduk morao totalno otvoriti. U tom segmentu Bijeli ne mogu biti zadovoljni."

Kako vam je izgledao tandem Drmić-Petković, mogu li igrati zajedno?

"Možemo reći da je Drmić ostao dosta toga dužan iz ove utakmice, ali treba čovjeku dati kredita, tek je došao. Prva utakmica. On sigurno može puno bolje od viđenog. On će to i pokazati. Petković se puno trudio, imao je sjajnu šansu u prvom dijelu, ali Kalinić mu je to nevjerojatno skinuo. Drmić i Petković, nastavno na ovo vaše pitanje, mogu igrati zajedno, ali prerano je da bi se nešto više reklo o njima. No, ono što je sigurno je to da kad njih dvojica igraju naprijed, da onda pati sredina terena. Ipak su to dva igrača koja ne igraju baš previše fazu obrane. Pitanje je u nekim euro utakmicama, jačim dvobojima, da li će njih dvojica uopće i startati? To je na Čačiću. Sigurno da u HNL-u protiv suparnika iz sredine tablice i sa dna Dinamo si može priuštiti taj komfor da igra s dva napadača, ali u ozbiljnim utakmicama teško će to ići. Tada sredina trena jako puno pati, a kvalitetnije europske momčadi to će onda znati iskoristiti."

'Hajduk nema tu širinu kao Dinamo'

Kakvi se zaključci mogu donijeti nakon ove jedne utakmice?

"Hajduk nema razloga biti nezadovoljan. Dinamo je bio ovog puta bolji. Splićani su bili kompaktni, stvarao je Hajduk visoki presing dosta dobro. Dosta brzo su se vraćali u fazu obrane. Svi igrači su im, maltene, stajali iza lopte, ali u takvoj se igri jako puno trošiš. Svi igrači su im se dosta potrošili i onda u onoj završnoj fazi, završnom udarcu, nisu bili dovoljno moćni. Bijeli, kako bilo, ulaze spremno u HNL, a u Europi koliko može. To je pitanje, jer Hajduk nema tu širinu rostera kao Dinamo, a to se moglo vidjeti i u ovoj utakmici."

A Dinamo?

"Spremni su i pokazao je Dinamo i u ovoj utakmici, barem se tako čini, da će biti prvi favorit u HNL-u, a i s obzirom na tu širinu, neke igrače nismo ni vidjeli, a koji će sigurno biti u prvih 11. Znači, Dinamo ima još prostora za napredak i po meni, u Europi će imati dosta toga za kazati".