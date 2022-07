Nogometaši zagrebačkog Dinama u subotu su navečer na Maksimiru, u veličanstvenom ambijentu, nakon lutrije jedanaesteraca srušio Hajduk i s 4-1 iz penala uzeo Superkup.

Lovre Kalinić: 'Nedostajalo je sreće, ovo nam je škola, idemo dalje'

Prošlosezonski osvajač prvenstva time je nakon 0:0 u regularnom dijelu bio bolji od prošlosezonskog osvajača Hrvatskog kupa. Hrvatski prvak je do sedmog naslova u Superkupu došao zasluženo, iako u 90 minuta nije uspio postići pogodak.

Golove iz penala za Dinamo zabili su Bruno Petković, Mislav Oršić, Robert Ljubičić i Luka Ivanušec. Za Hajduk je precizan bio Marko Livaja, dok su Jan Mlakar i Vuković promašili.

Prvu izjavu za Max Sport dao je Lovre Kalinić, koji je radio čuda, skinuo tri velika zicera i još dvije prave šanse. Kazao je Lovre kako su hajdukovci znali za kvalitetu Dinama i kako su se za to spremali.

"U ovom dijelu sezone to je tako. Nismo bili bolji u prvom dijelu, pogotovo u napadu i oštrini. Nedostajao nam je završni pas, bili smo kratki u završnici. Morali smo kompenzirati u nastavku, a Dinamo je nalazio rješenje. Želimo biti dinamični i znamo što možemo popraviti. Penali? To je lutrija, psihologija i iskustvo. Čestitam Dinamu na osvojenom Superkupu. Dobro smo otvorili utakmicu, ne mogu reći da smo dominirali, ali smo znali kako treba igrati", kazao je Lovre Kalinić i nastavio:

"Prvo poluvrijeme donekle smo parirali Dinamu. Oni su preuzeli inicijativu, došli smo do penala, ali sreća nije bila na našoj strani. Nesvjesno smo se povukli u drugom poluvremenu, nikako nismo mogli doći do zraka. U 10-15 minuta imali su par šansi. Ostaje žal, mogli smo i penale izgurati do kraja. ali što je tu, je. Nedostajalo je sportske sreće, ali idemo dalje uzdignute glave, dali smo sve od sebe. Ovo nam je škola za dalje, okrećemo se tome", rekao je Kalinić, koji je i 2013. igrao Superkup koji je otišao do penala.

Ante Čačić: 'Zahvaljujući Kaliniću utakmica je otišla do penala'

Ante Čačić, strateg Dinama, čestitao je navijačima, i domaćim, ali i gostujućim, kao i svojim igračima.

"Nema štimunga bez nadmetanja na tribinama. Tek smo krenuli u sezonu i utakmica je, s obzirom na to, bila gledljiva. Bili smo podjednaki u prvom dijelu iako smo mi imali šansu Petkovića. Zahvaljujući Kaliniću utakmica je otišla do penala. Bili smo sabrani i koncentrirani, kako smo se i dogovorili. Nismo imali puno utakmica u pripremama, a imam puno igrača u rosteru koje trebamo vidjeti što mogu. Moram i ovakvu utakmicu iskoristiti da vidimo kako ćemo funkcionirati. Bili smo solidni s Petkovićem i Drmićem, a Ljubičić je zadovoljio. Konkurencija na svim pozicijama je jaka ", rekao je trener Dinama Ante Čačić.