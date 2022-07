Nogometaši Dinama osvojili su hrvatski Superkup nakon što su u zagrebačkom Maksimiru boljim izvođenjem jedanaesteraca svladali Hajduk s 4-1.U regularnom dijelu nije bilo golova.

Dinamu je ovo sedmi osvojeni Superkup, dok je Hajduk ostao na četiri trofeja.

Vratar Hajduka Lovre Kalinić neposredno nakon poraza u Superkupu dao je izjavu za MaxSport.

"Pripremali smo se, u prvom poluvremenu smo donekle parirali. Oni su preuzeli inicijativu, došli smo do penala, ali sreća nije bila na našoj strani. Povukli smo se nesvjesno, nismo mogli nikako doći do zraka. Ostaje žal, mogli smo i penale izgurati do kraja. Nedostajalo nam je sportske sreće, ali idemo dalje uzdignute glave. Ovo nam je škola za dalje", izjavio je golman Hajduka.

Nakon njega govorio je trener Bijelih Valdas Dambrauskas.

"U prvom poluvremenu smo bili bolji, ali smo puno prilika promašili, nedostajala nam je završnica. Promijenili smo formaciju u 4-3-3. Dinamo se prilagođavao. Znamo što moramo popraviti. Jedanaesterci su malo sreća, malo psihologija i malo lutrija", poručio je trener Hajduka odmah nakon utakmice, a nešto kasnije je kazao:

"Nisam zadovoljan, u penalima je nedostajalo sreće.Razumijem da su navijači razočarani i imaju pravo biti razočarani. Kad pobijedimo, cijela Dalmacija je sretna, kad gubimo svi su tužni pa čak i oni koji ne prate nogomet. Nismo bili bolja momčad, pogotovo u drugome dijelu, nedostajalo nam je odlučnosti i točnih dodavanja. Vidjeli smo gdje ima prostora za popravak."