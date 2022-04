Bivši hrvatski izbornik Ante Čačić (68) vodit će Dinamo do kraja ove sezone. Najnovija je to vijest iz Maksimira i udarna nogometna trenutno danas u hrvatskim sportskim rubrikama i tiskovinama.

Treći trener Plavih ove sezone

Ante Čačić treći je trener Dinama u sezoni, nakon Damira Krznara i Željka Kopića. Ante Čačić vodio je prvu momčad Dinama ranije u trenerskoj karijeri, od prosinca 2011. do studenog 2012. godine. Sa zagrebačkim plavima je u sezoni 2011/12. osvojio naslov prvaka Hrvatske i Hrvatski kup, te je u sezoni 2012/13. s momčadi ostvario plasman u grupnu fazu UEFA Lige prvaka.

Dinamo je u toj sezoni u kvalifikacijama za skupinu elitnog natjecanja protiv momčadi Ludogorec, Šerif i Maribor ostvario niz od šest utakmica bez poraza, točnije pet pobjeda i jedan remi.

Za komentar najnovijih zbivanja u Maksimiru okrenuli smo broj bivšeg golmana, sad uglednog hrvatskog trenera Tomislava Ivkovića. Ivković je od početka 2022. godine sportski direktor Borca iz Banja Luke i poznat je kao čovjek koji nema dlake na jeziku, nego uvijek kaže kako misli. Upravo zbog toga jako je cijenjen i uvažavan sugovornik - sukomentator nogometnih zbivanja.

'Željko Kopić je bio unutarnje rješenje'

"Iskreno, nisam znao da je Željko Kopić smijenjen i da je Ante Čačić sjeo na klupu. Ali evo, sad kad ste me to pitali, kad gledam i kad razgovaramo sad općenito, Damir Krznar Krki je sam odstupio po onom što smo pročitali, ali da li je sam odstupio, nije sam odstupio, to ne znam. Krki i ja se znamo privatno, on je veliki radnik i veliki dinamovac, kao i fantastičan čovjek. Ali, po reakciji kluba kad su stavili Željka Kopića, to je bilo neko unutarnje rješenje. Normalno da u takvoj jednoj situaciji to rješenje se tražilo unutar kuće. Jer, vjerojatno nije bilo vremena da se reagira na drugačiji način", kazao nam je u uvodu razgovora Tomislav Ivković i nastavio:

"Svi su mislili da će Željko Kopić ostati utakmicu, dvije ili tri, tamo do onog dvoboja s West Hamom u Londonu. Takva su nekakva razmišljanja bila. I onda, kao uvijek što se događa u glavama ovih ljudi koji vode klub i koji odlučuju, kad momčad dobro odigra kao protiv West Hama kao što je odigrala, oni su mislili u tom trenutku da će se dogoditi drugi Zoran Mamić. Ali, Zoran Mamić je drugačiji tip. On je vrlo inteligentan, pametan, mogu reći da svi problemi u Dinamu su došli poslije odlaska Zorana Mamića i odlaska Nenada Bjelice. Bjelica je otišao prinuđeno, doveli su ga u situaciju da ode, prisilili ga na to. Zoran Mamić je, s druge strane, morao otići iz dobro poznatih razloga. I onda kad izgubiš tako dva kvalitetna čovjeka, kad izgubiš tako dva kvalitetna trenera koji su znali obavljati svoj posao, a temelje je, interesantno, drvario Zoki jer Zoki je radio totalno suprotno od razmišljanja Zdravka, a to je onda uvijek dobro i pozitivno".

'Zoran Mamić je pokazao bratu Zdravku da će biti onako kako on kaže'

Tomislav Ivković nam, nadalje, priča da se Zoran Mamić ponašao kao trener, a ne kao brat Zdravka Mamića. U tom periodu, u jednoj takvoj situaciji, pokazao mu je da ga "ne ferma niti 2%.

"Pokazao mu je i da će biti onako kako on kaže i kako u tom trenutku razmišlja kao trener. To mu je odmah pokazao svojim djelima kad je maknuo iz kluba Sammira, ove one, lijeve i desne, odnosno kad je maknuo njegove štićenike za koje je Zdravko tvrdio da su čudo. Ali, Zoki je pokazao da ima trenerskog duha i znanje i doveo je Dinamo u jedno jako pozitivnu situaciju i ambijent je bio odličan".

Dolaskom Nenada Bjelice na klupu Dinama pokazalo se za Dinamo da je to bio TOP izbor. Momčad iz Maksimira izgledala je europski, imala je glavu i rep.

"Sve poslije toga što se događalo rekao bi da se događalo bez nekakvog pravog razmišljanja, da su odluke možda bile u nekom trenutku ne dobro odvagane. Naravno da se onda dogodi to što se dogodi. Smjena Željka Kopića me nije iznenadila. Zato jer onaj koji ga je stavio da bude trener, taj ga nije htio staviti. Ali opet ga je stavio da prkosi nekima ili da pokaže i dokaže neko svoje nogometno znanje kojeg nema", priča nam Tomislav Ivković kojeg smo upitali da li to govori o Krešimiru Antoliću, sadašnjem predsjedniku Uprave Dinama koji je, u međuvremenu, postao veći Zdravko Mamić od samog Zdravka Mamića?

'Svi će se oni naći u tome'

"Svi oni će se oni naći u tome. Znaju oni dobro tko su, svi će se oni u tome prepoznati. Jedino se neće prepoznati ako ne žele da se prepoznaju pa sad pričaju neku drugu priču, drugu bajku. To je ispalo tako, nažalost i rezultati, možda ne toliko rezultati koliko ne dobre neke izvedbe ili lošije igre".

Željku Kopiću zamjera se to što je njegova strategija, njegov nogomet, prema mnogim novinarima, stručnjacima i navijačima bio kukavički. Predbacuje mu se sad kako nije imao mu*a, kako je bio neodlučan. Kopiću se posebno zamjerala ziheraška igra, njegova nogometna ideja koja se temeljila na tome da je najvažnije ne primiti pogodak, priprema utakmica da se ne izgubi, a ne da se pobijedi.

"Ne bi ja tako govorio. Gledajte, da vam objasnim. Što se tiče Željka Kopića, kao i svih ostalih trenera, počevši od mene, uvijek polazim od sebe. Jedan klub kad uzima trenera mora znati koga uzima. Govorim sad općenito, ako se zna da sam ja trener koji preferira ofenzivni nogomet, onda bi to klub trebao znati, kao što bi morao uvidjeti što će s tim trenerom dobiti. Znači, mora znati koji je njegov stil i način igre. Željko Kopić nije promijenio svoj stil i način igre, razmišljanje o nogometu u bilo kojoj momčadi koju je vodio. Od Slaven Belupa, preko Hajduka pa do Dinama. To je moj odgovor".

'Željko Kopić je za Brunu Petkovića kriv 0%'

Mislite li da je Kopićev najveći krimen bio to što nije znao, to što nije razbudio, probudio Brunu Petkovića?

"Ma gledajte, to je smiješno. Željko Kopić je za to kriv 0%. Znači, Bruno je odrastao čovjek. Brunu neka bude, razbuđuju oni koji su mu dozvolili da bude takav. A Bruno Petković mene kao trenera je jedino iznenadio zbog toga jer sam mislio da će se ipak okrenuti u važnom momentu. No međutim, kako kažu, onaj gore sve gleda i ako ne zaslužuješ nećeš to ni moći napraviti kad ti hoćeš, nego onda kad trebaš i kad moraš", zaključio je Tomislav Ivković.