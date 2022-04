Čini se kako nema kraja informacijama koje danas dolaze iz Maksimira. Prema pisanju Jutarnjeg lista, nakon Gorana Tomića i Sergeja Jakirovića, još je jedan nogometni trener po novom u ozbiljnim kalkulacijama za mjesto prvog trenera A momčadi Dinama, koju će privremeno do kraja sezone voditi Ante Čačić. Barem bi trebao, osim ako se ne dogodi kao u slučaju Željka Kopića, pa Uprava kluba ne prione rješenju iznutra. Opet...

Čeka se razvoj situacije u Maroku

No dobro. Prema informacijama koje je spomenuti medij dobio iz visokih struktura u Dinamu, Halilhodžić je u kalkulacijama za mjesto Dinamovog trenera koje će se otvoriti pred početak nove sezone. Ali, postoji jedna caka...

"Dinamo i Vaha neće opet sjesti za isti stol, ili bolje rečeno, za istu klupu, ako 69-godišnji stručnjak ostane izbornik Maroka. Prema čestim objavama s raznih strana svijeta, Halihodžiću njegov aktualni poslodavac priprema otkaz i 'sapuna dasku', nakon što je momčad odveo na Mundijal u Katar", navodi se u tekstu.

O čemu se tu točno radi i koliko, realno, priča drži vodu? Naime, nakon što je s reprezentacijom Maroka izborio plasman na Svjetsko prvenstvo u Kataru, pojavila se informacija da bi slavni bosanskohercegovački trener Vahid Halilhodžić mogao dobiti otkaz.

Glavni razlog otkazu je to što je Halilhodžić iz reprezentacije izbacio najveće zvijezde i ne želi ih vratiti u reprezentaciju, jer kako nam je i sam to istaknuo u razgovoru krajem prošle godine, ne uklapaju se u kolektiv, rušilački su faktor i ne želi trpiti ucjene.

"Danas egoizam i ta osobnost pojedinaca, ego, može biti remetilački faktor, itekako može narušavati atmosferu", rekao nam je Vahid Halilhodžić još prije...

S Marokom bio uspješan

S Marokom je Vaha do Mundijala došao na uvjerljiv način i pritom se upisao u nogometnu povijest, jer je s četiri različite nacionalne nogometne reprezentacije izborio nastup na završnom turniru najboljih momčadi svijeta iz četiri pokušaja. Otkaz mu, dakle, ne prijeti zbog rezultata, već zbog toga što je tijekom kvalifikacija iz reprezentacije izbacio najbolje igrače Hakima Ziyecha, Noussaira Mazraouija i Abderrazaka Hamdallaha.

Predsjednik Nogometnog saveza Maroka Fouzi Lekjaa nedavno je natuknuo kako bi Vaha mogao otići.

Marokanci pišu da će Halilhodžić dobiti otkaz do kraja travnja, a ugovor će i formalno biti raskinut do 1. svibnja ove godine.

Naime, prema marokanskom Zakonu o radu, Halilhodžiću, koji je strani zaposlenik, otkaz se može uručiti samo u njegovom prisustvu i da će zato morati čekati dok on ne uđe u zemlju sljedećeg tjedna.

Povijest se ponavlja?

Zanimljivo da je Vaha i na klupi Obale Bjelokosti dobio otkaz nekoliko mjeseci prije SP-a u JAR-u 2010. nakon što je reprezentacija podbacila na Afričkom kupu nacija, dok je klupu Japana napustio zbog neslaganja s vodstvom tamošnjeg saveza uoči SP-a u Rusiji. Znači, u oba slučaja je ostvario plasman na Mundijal i napuštao reprezentaciju. Zašto?

"Zato što su čuli da na SP neću voditi neke igrače, ne želim da mi nitko određuje koga ću voditi, a koga ne. No, ne bih o tome iskreno. Tek sam se probudio. Teške su to teme za jutro. Sve je to dio mog trenerskog posla, karijere, života... Tko zna, možda i treći put sad ne odem na SP, možda me se isto opet riješe. Sve je moguće, ma mogu ja i sam otići (smijeh). Nema problema", rekao nam je krajem ožujka Vahid Halilhodžić, s kojim smo o spornim nogometašima koje on ne želi u reprezentaciji razgovarali pretposljednjeg dana prošle godine...

"Ne treba tome pridavati toliku pozornost. Sve što rade, oni rade na svoju štetu. Nikome vrata reprezentacije nisu zatvorena, ne dao Bog, to ne, ali neka pravila se moraju znati. Ne mogu sve pozvati, u ovom trenutku ima možda boljih igrača. To je tako. Prema tome što netko od njih govori, to je njihova stvar. Ne mogu pasti na taj nivo i komentirati neistine, proizvoljne ocjene, egoističke ispade itd", rekao nam je Vahid Halilhodžić i nastavio objašnjavati:

'Danas egoizam i ta osobnost pojedinaca, ego, može biti remetilački faktor'

"Dobro znam što se događa u toj grupi, neki igrači zbog nekih drugih stvari ne ulaze u taj kontekst zajedništva. Morate napraviti kolektivni duh, pravovremenu ravnotežu u reprezentaciju, dobru atmosferu. Danas egoizam i ta osobnost pojedinaca, ego, može biti remetilački faktor, itekako može narušavati atmosferu. Takvo što smeta. Vidim ja te velike igrače koji imaju veliki ego, podredili su se samo svojim ciljevima u klubovima. Kod mene tog nema. Nogomet je momčadski sport, kolektiv stoga pobjeđuje. Dobro je u tome imati i kvalitetne pojedince, međutim momčad je najbitnija, jer jedino momčad zajedno dolazi do uspjeha", izjavio je Vaha i dodao:

"Imam iskustva, znam što govorim i radim. Inače, državna selekcija uvijek je iznad pojedinaca. Nitko ne može ucjenjivati. Evo, u Maroku ima 38 milijuna koji su fanatici za nogomet, treba gledati i na to kako se netko ponaša, igra. Ovo je jedan vrlo zahtjevan posao koji traži predanost izbornika, na svim nivoima".

Vahid Halilhodžić ima svoju grupu nogometaša, svoj kolektiv kojeg ne želi da niti jedan faktor naruši, bez obzira o kome se radilo. Kao što nam je kazao, nitko nije iznad reprezentacije, kluba, kolektiva u cjelini. On nikad nije dopustio da mu se itko miješa u posao. Sjetimo se samo sukoba njega i Zdravka Mamića, nakon kojeg je otišao. Mi smo ga ne jednom pitali o tom sukobu s glavnim igračima u Maroku, ali nije htio svaki put o tome pričati. No, u razgovoru kad nam je sve otkrio, kad nam je približio i svoj karakter, kao i filozofiju, Halilhodžić nam je istaknuo:

'Niti jedna momčad na svijetu, reprezentacija, ne može ovisiti o jednom igraču'

"Ne volim o tome baš pričati. Jer, time omalovažavamo momke koji igraju, koji su pošteni, koji se trude i treniraju. Tu svaka polemika nema smisla, kad momčad napreduje, radi dobar rezultat. Niti jedna momčad na svijetu, reprezentacija, ne može ovisiti o jednom igraču. To za mene nije prednost, to može biti i slabost. Bilo je velikih igrača koji su u sklopu tog kolektiva vukli naprijed sve te selekcije. Više volim takve pojedince, izvanredne pojedince. Evo primjerice, jedan Luka Modrić, on je veliki igrač i nositelj pozitivnih trendova, što se tiče socijalne i nogometne strane u Hrvatskoj. Takvo što je vrlo važno, važna je socijalna relacija među igračima. Jer, to njegovo se prenosilo onda i na teren. On je jedan od pozitivnih nositelja igre, ali nisu svi takvi".

