U zaostaloj utakmici 9. kola Prve HNL Hajduk je na Poljudu svladao Dinamo s 1-0 (0-0). Strijelac jedinog gola bio je Nikola Kalinić u 63. minuti. Ovom pobjedom treći Hajduk je stigao na 62 boda, četiri manje od vodećeg Dinama, a dva manje od drugog Osijeka. Do kraja prvenstva ostalo je još pet kola, a Dinamo očekuju još dva derbija, oba u Zagrebu, u 34. kolu će ugostiti Osijek, a u posljednjem, 36. kolu Hajduk.

Aktualni hrvatski prvak izgledao je poprilično loše protiv nabrijanih igrača Hajduka, kojima je bilo jasno da je u pitanju "posljednji vlak" ako žele biti u kalkulacijama za naslov prvaka. Kopić je ponovno na Poljud došao "ne izgubiti", ali ovoga puta nije uspio doći ni do boda.

Na društvenim mrežama navijači su zazivali otkaz za trenutnog trenera Dinama, koji od svojeg dolaska nije pokazao da ima dovoljno kvalitete za hrvatskog prvaka. Mnogi mu zamjeraju i uporno guranje Brune Petkovića, koji izgleda kao sjena napadača koji je žario pod vodstvom Nenada Bjelice, napadača koji je bio prvi izbor Zlatka Dalića. Sada im se ta želja i ostvarila, doznajemo kako Željko Kopić više nije trener Dinama.

"GNK Dinamo ovim putem obavještava javnost o tome da gospodin Željko Kopić više nije trener prve momčadi. Željko Kopić preuzeo je klupu prve momčadi u prosincu 2021. godine te je vodio Dinamo u ukupno 19 službenih utakmica, uz odigranih 5 prijateljskih susreta. U službenim utakmicama u HNL-u i Europa ligi s plavima je upisao 13 pobjeda, 2 remija i 4 poraza uz gol razliku 27:10. Posebno ističemo fantastične pobjede protiv West Ham Uniteda i Seville u Europa ligi.

"Ovim putem želim zahvaliti Upravi kluba, igračima, stručnom stožeru, trenerima i svim zaposlenicima kluba na uspješnoj i kvalitetnoj suradnji koju smo imali zadnjih dvije godine. Od prvog dana kada sam postao direktor Nogometne škole te kasnije sportski direktor i trener prve momčadi želio sam da klub napreduje i nadam se da sam u jednom djelu to i ostvario. Klubu želim uspješan kraj sezone i ono najvažnije osvajanje naslova prvaka", rekao je Željko Kopić

Ovim putem zahvaljujemo gospodinu Kopiću na ostvarenim rezultatima te mu želimo sreću u nastavku karijere", objavili su iz Dinama.

Nisu ga brinule špekulacije

Kopić je tvrdio da ga špekulacije o odlasku iz Dinama ne diraju, sada je i sam bio svjestan da mu se ozbiljno klima stolac na Maksimiru.

"Nimalo me to ne smeta, vi novinari pišete to što morate. Ja radim svoj posao najbolje što mogu, dajem sve od sebe. Dinamov sam trener, ali svaki trener ima svoj rok trajanja. Jedino je bitno što i kako radim", rekao je uoči derbija s Hajdukom Željko Kopić.

Već se neko vrijeme spominju imena koja bi mogla zamijeniti Kopića na klupi već ovog ljeta. Spominje se trener Rijeke, Goran Tomić, a u nekim kalkulacijama se pojavilo i poznato ime, Damir Krznar. Ipak, jedan stručnjak je najveći favorit, riječ je o Sergeju Jakiroviću, kojeg su mnogi već vidjeli na klupi Dinama.

Voli Kloppa i njegov nogomet

Jakirović je bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine, a svoju trenersku karijeru počeo je u Dugom Selu i Sesvetama gdje je vodio juniore. Potom je preuzeo seniorsku ekipu Sesveta, a vodio je još Goricu i Maribor prije nego što je 2020. godine stigao u Zrinjski. Upravo je s klubom iz Mostara ove sezone napravio pravo čudo - osigurao je naslov prvaka čak sedam kola prije kraja. U razgovoru s portalom Sportsport.ba otkrio je da preferira Jurgena Kloppa i njegov stil nogometa, a stigao se dotaknuti i Dinama.

"Zajedno smo odlučili da je najbolje da završimo sezonu, ne znam kakvo je trenutno stanje. Dinamo ima svog trenera, da nešto pričam o toj temi bilo bi neozbiljno. Meni godi što me povezuju s Dinamom. Iako su neki bili skeptični kada sam došao u BiH ligu, pokazalo se da je to za mene bio odličan korak jer se, vjerujte mi, sve dobro prati", kazao je Jakirović.

A nakon trijumfa Hajduka, oglasio se na svojim društvenim mrežama te se njegova poruka lako može okarakterizirati kao oproštaj od Zrinjskog. Ipak, sve ostaje na nagađanjima.

"Svaki put je neopisiv osjećaj proći pored tribine i osjetiti ponos, radost i veselje navijača. Hvala vam na potpori i podršci cijelo vrijeme,iako nekad nije išlo kako smo zamislili. Volim reći,ako nas ne podržavate u porazu,nemojte ni u pobjedama. Najbitnije je da uvijek dajemo sve od sebe. #igrajdokraja HVALA", napisao je na svojem Instagram profilu.

Kako stvari trenutno stoje, Kopić bi krajem sezone mogao napustiti Dinamo, pa čak ako i obrani naslov prvaka Hrvatske.