Duvnjak nakon bombe koja je zapalila Hrvatsku: 'Rekao sam sebi ili pucaj ili...'
Foto: Nel Pavletic/pixsell

'Uostalom, dogodio se na Poljudu gdje je uvijek odličan nogometni ambijent'

2.12.2025.
14:04
Sportski.net
Nel Pavletic/pixsell
Tomislav Duvnjak cijelu Hrvatsku je digao na noge svojim pogotkom Hajduku. Čak su i neki navijači Hajduka morali zapljeskati pogotku kakvog stvarno rijetko viđamo. Nije izgledno da će netko do kraja sezone zabiti bolji. 

"Osjetio sam gdje će lopta pasti i rekao u sebi: Ili pucaj, ili trči natrag u obranu, ha, ha, ha... Čim sam opalio po lopti imao sam dobar osjećaj, ali onda sam preko Pajazitijevih leđa gledao kako ide. Vidio sam da se digla, ali se u jednom srušila i ušla u gol", rekao je Duvnjak za stranice SHNL-a nakon pogotka koji će pamtiti cijeli život. 

Sve o SHNL-u čitajte na portalu Net.hr.

"To sigurno. Uostalom, dogodio se na Poljudu gdje je uvijek odličan nogometni ambijent pa je i to pojačalo opći dojam. Postigao sam još jednom sličan gol, ali u dresu U-17 reprezentacije Hrvatske u kvalifikacijama protiv Armenije. Distanca je bila malo udaljenija, ali lopta je bila na podu. Ovaj put je bilo malo teže, ali i slađe.

Koliko sam puta pogledao pogodak? Neposredno poslije utakmice to nije bilo moguće jer mi je mobitel “izgorio” od poziva i poruka, ali sutradan sam ga pogledao sigurno desetak puta za redom. Da, da, imalo se što i vidjeti, ha, ha, ha", pričao je Duvnjak.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo pobjedom protiv Gorice preuzeo vrh ljestvice

Nk VaraždinTomislav DuvnjakHajdukHnl
Duvnjak nakon bombe koja je zapalila Hrvatsku: 'Rekao sam sebi ili pucaj ili...'