Thomas Muller istaknuo kojih bi pet reprezentacija mogle osvojiti Svjetsko prvenstvo
'Pažljivije pratim druge nacije, ali logično, moje srce uvijek kuca za Njemačku'
Thomas Müller, jedan od najprepoznatljivijih (bivših) njemačkih reprezentativaca pratit će SP radi kao televizijski komentator, a ima i svog favorita za osvajanje turnira.
Müller (36) koji trenutno ima ugovor s Vancouver Whitecapsima u MLS-u, imenovao je Španjolsku svojim osobnim favoritom za nadolazeće Svjetsko prvenstvo ovog ljeta u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
"Uobičajeni osumnjičenici su uvijek među favoritima. Kad bih morao odabrati jednu momčad, moj osjećaj bi bio Španjolska, jer kao momčad uvijek uspijevaju organizirati svoje individualne talente u vrlo fluidnu i skladnu cjelinu", rekao je na događaju Magenta u Münchenu.
"Imaju isti plan igre. Možete vidjeti da se sve savršeno uklapa", dodao je.
Osim Španjolske, Müller je spomenuo i Francusku, opisujući ih kao "ogromno bogatstvo talenata".
"Lako bi mogli postaviti tri momčadi za Svjetsko prvenstvo koje bi nas natjerale da kažemo - Oh, vau!", primijetio je Müller.
Jake sile
Müller je naveo i ostale obećavajuće kandidate: "Portugal, Argentina, Njemačka. Želim i nas uključiti na taj popis", rekao je.
Govoreći o momčadi DFB-a pod glavnim izbornikom Julianom Nagelsmannom, Müller je rekao: "Nije kao da moramo biti veliki autsajderi. Ono što mi je nedostajalo od nas posljednjih nekoliko godina je dosljednost - dosljedne pobjede te dosljedno dominantne predstave. Ali, s vremena na vrijeme, možete vidjeti što smo sposobni."
Zaključno, Müller je objasnio: "Pažljivije pratim druge nacije, ali logično, moje srce uvijek kuca za Njemačku."
Müller je za reprezentaciju Njemačke odigrao 131 utakmicu, postigavši 45 golova uz 41 asistenciju. Posljednji put je nastupio u dresu Njemačke 2024. godine u porazu od Španjolske u četvrtfinalu Europskog prvenstva.
