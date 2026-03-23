Thomas Muller istaknuo kojih bi pet reprezentacija mogle osvojiti Svjetsko prvenstvo

Thomas Müller, jedan od najprepoznatljivijih (bivših) njemačkih reprezentativaca pratit će SP radi kao televizijski komentator, a ima i svog favorita za osvajanje turnira.

Müller (36) koji trenutno ima ugovor s Vancouver Whitecapsima u MLS-u, imenovao je Španjolsku svojim osobnim favoritom za nadolazeće Svjetsko prvenstvo ovog ljeta u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

"Uobičajeni osumnjičenici su uvijek među favoritima. Kad bih morao odabrati jednu momčad, moj osjećaj bi bio Španjolska, jer kao momčad uvijek uspijevaju organizirati svoje individualne talente u vrlo fluidnu i skladnu cjelinu", rekao je na događaju Magenta u Münchenu.

"Imaju isti plan igre. Možete vidjeti da se sve savršeno uklapa", dodao je.

Osim Španjolske, Müller je spomenuo i Francusku, opisujući ih kao "ogromno bogatstvo talenata".

"Lako bi mogli postaviti tri momčadi za Svjetsko prvenstvo koje bi nas natjerale da kažemo - Oh, vau!", primijetio je Müller.

Jake sile

Müller je naveo i ostale obećavajuće kandidate: "Portugal, Argentina, Njemačka. Želim i nas uključiti na taj popis", rekao je.

Govoreći o momčadi DFB-a pod glavnim izbornikom Julianom Nagelsmannom, Müller je rekao: "Nije kao da moramo biti veliki autsajderi. Ono što mi je nedostajalo od nas posljednjih nekoliko godina je dosljednost - dosljedne pobjede te dosljedno dominantne predstave. Ali, s vremena na vrijeme, možete vidjeti što smo sposobni."

Zaključno, Müller je objasnio: "Pažljivije pratim druge nacije, ali logično, moje srce uvijek kuca za Njemačku."

Müller je za reprezentaciju Njemačke odigrao 131 utakmicu, postigavši ​​45 golova uz 41 asistenciju. Posljednji put je nastupio u dresu Njemačke 2024. godine u porazu od Španjolske u četvrtfinalu Europskog prvenstva.

POGLEDAJTE VIDEO: Predstavljen novi dres reprezentacije: Evo kako će naši izgledati na SP-u