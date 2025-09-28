Objavljena lista najpodcjenjenijih nogometaša u povijesti: Visoko među njima i jedan hrvatski igrač

Engleski portal GiveMeSport napravio je popis igrača za koje smatra kako ih je njihova, ali i svjetska javnost najviše podcijenila.

U njihov Top 10 takvih igrača stavili su i jednog hrvatskog igrača, koji je završio na četvrtom mjestu.

"Robert Prosinečki je bio u momčadi Jugoslavije, koja je 1987. godine osvojila Svjetsko juniorsko prvenstvo. Bio je jedan od ključnih igrača Crvene zvijezde u osvajanju Kupa prvaka 1991. godine. Njegova igra s loptom hipnotizirala je protivnike i odlično je izvodio prekide. Za njega su bili zainteresirani mnogi najjači europski klubovi. Igrao je i za Real Madrid i Barcelonu, ali Španjolci nisu uspjeli vidjeti njegovu klasu te se tamo nije najbolje snašao. Nakon što je Hrvatska postala neovisna država, Prosinečki je igrao za nju i bio važan dio momčadi koja je osvojila svjetsku broncu. Na zalasku karijere kratko je igrao za Portsmouth, čiji ga navijači i dan danas smatraju jednim od najvećih u povijesti kluba", napisali su Englezi.

Top 10 najpodcjenjenijih igrača u povijesti

1. Michael Laudrup

2. Thomas Müller

3. Dani Carvajal

4. Robert Prosinečki

5. Franck Ribery

6. Sergio Busquets

7. Gheorghe Hagi

8. Michael Carrick

9. Rudi Völler

10. Jordan Henderson

