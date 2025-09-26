Veliki Žuti Španjolcima otkrio veliku razliku između nekadašnjih i današnjih talenata

Hrvatski nogometni trener Robert Prosinečki rekao je u intervjuu španjolskim novinama ABC da su u njegovo vrijeme igrači više uživali u nogometu, a danas nisu toliko usredotočeni zbog društvenih mreža, novca i drugih pomodnih stvari.

"U naše vrijeme nije se razmišljalo puno. Nije bilo toliko stvari koje ti odvraćaju pozornost, niti društvenih mreža, videa, Tik Toka... Ničega takvog. Čitali bismo novine idući dan, i to je uglavnom bilo to“, izjavio je 56-godišnji Prosinečki u razgovoru objavljenom u četvrtak.

Foto: Profimedia

Prvak Europe s Crvenom zvezdom iz 1991., vezni igrač Real Madrida i Barcelone, te sudionik Lige prvaka sa zagrebačkim Dinamom, rekao je da igrači tada nisu imali ovoliki marketing. Napomenuo je da je on osobno toliko volio nogomet da bi ga bio igrao i besplatno.

"Kada bih mogao, nastavio bih igrati“, izjavio je. "I danas je puno talenata, ali u naše vrijeme smo se puno više zabavljali", dodao je.

Upitan o 40-godišnjem hrvatskom veznjaku Luki Modriću, koji je ljetos prešao iz Real Madrida u Milan, odgovorio je da on možda igra iz zabave, ali "to nije opći ton“.

"No ne bih htio povezivati novac. Ronaldinho je zarađivao puno novca, a bio je jedan od onih koji se zabavljao igrajući“, rekao je.

'Generacija 2018. nas je nadmašila'

Prosinečki je 1998. osvojio sa Hrvatskom brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu, zabivši gol u pobjedi od 2-1 nad Nizozemskom u utakmici za treće mjesto.

"Mi smo bili dobra generacija. Zemlja s oko 4 milijuna stanovnika je na svom debitantskom Svjetskom prvenstvu bila treća“, podsjetio je.

Upitan da usporedi generaciju Davora Šukera, Zvonimira Bobana, Igora Štimca, Slavena Bilića i Roberta Jarnija s onom koja je 2018. osvojila srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu, odgovorio je:

Foto: Igor Soban/pixsell

"Ne znam jesmo li mi bili najbolja generacija jer je ona s Rakitićem, Modrićem i Mandžukićem bila viceprvak svijeta. Nadmašila nas je“.

Prosinečki je trenutno bez angažmana nakon što mu je suradnju otkazala reprezentacija Crna Gore poslije poraza 0-4 od Hrvatske ranije ovaj mjesec. Prije toga je na klupi doživio poraz od Češke s 0-2.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovako izgleda ljestvica Europske lige nakon pobjede Dinama nad Fenerbahčeom