Dinamov džoker s klupe: 'Nisam razmišljao o odlasku, a jedno si nismo mogli dopustiti'

Dinamo je imao posljednjih tjedan dana iz snova. Prvo su u subotu srušili Hajduk na Poljudu, a zatim i Fenerbahče na Maksimiru u prvom kolu Europske lige.

"Nije bilo nikakvog posebnog slavlja, jesmo mi svjesni velike pobjede, ali imao za tri dana utakmicu u HNL-u, a to nam ono glavno, tako da si nismo mogli dopustiti nespavanje, već smo brzo otišli na odmor", rekao je Sandro Kulenović u intervjuu za Večernji list.

"Nije se priprema za Fener ništa razlikovala od pripreme za bilo koju drugu utakmicu. Radimo analizu suparnika, imamo ljude koji sve prate i pripreme nas, upozore nas na neke automatizme suparnika, na neke igrače. No, važno je da smo mi ušli u utakmicu s pravim gardom i energijom", kazao je Kule nakon velike pobjede.

Nakon kiksa protiv Gorice, Dinamo je upisao dvije velike pobjede. Što se dogodilo?

"Nije se dogodilo ništa drastično, nekakve mini oscilacije su normalne, mi imamo i dosta mladih igrača, puno novih i treba biti objektivan i strpljiv. Važno je što smo pokazali karakter i dignuli se nakon te dvije utakmice u kojima nismo pobijedili, dignuli smo se i pobijedili na Poljudu, pa sad Fener kojim strašne pojedince, a mi smo u te dvije utakmice dominirali", rekao je napadač Dinama koji uglavnom ulazi s klupe i služi kao alternativa Dionu Dreni Belji.

'I prošle sezone je bila dobra momčad'

"Jednostavno s godinama i s iskustvom shvatiš da je u Dinamu velika konkurencija. Još 2019. sam došao u prvu momčad, otišao na posudbe i onda se vratio i uvijek je konkurencija ovdje bila velika. Dinamo ima jako puno utakmica u sezoni i mora imati i puno igrača, a s vremenom dođe umor, ozljede i moraš imati široki roster. No, ja na suigrače ne gledam kao na konkurenciju, mi smo motivacija jedan dugome, podrška smo si jer je najvažniji Dinamo. Sve su to dobri, karakterni dečki. I ovo je sad veliki uspjeh, nakon smjene generacije bio je veliki izazov ali sad ne smijemo poletjeti, nismo mi još ništa napravili. Koeficijent kojeg imamo u Europi napravili su igrači u zadnjih sedam ili deset godina i to im se ne smije zaboraviti. A mi moram ići dalje, radišni i ponizni", rekao je Kule pa usporedio Dinamo od prošle sezone s ovim.

"Puno se promijenilo, od igrača do stožera. Prošle sezone bilo je puno promjena trenera, bilo je ozljeda i pehova. Ali, i to je bila jedna od boljih momčadi iako na kraju nije ispalo dobro, a sad se napravio remont. Teško je to uspoređivati, svaka je momčad imala svoje kvalitete, a igrači koji su tu bili prošlih godina napravili su najveće uspjehe u povijesti kluba i na njih se moramo ugledati. Današnja momčad je puna potencijala, ali dug je put do onoga što su prijašnje momčadi napravile. No, na dobrom smo putu, ali sad slijedi najteže, držanje kontinuiteta".

'Nije važno što igramo u Srbiji'

Sandro je ipak jedan od onih koji je ostao, a kaže da o odlasku nije niti razmišljao.

"Nije se dogodilo da o tome razmišljam, nakon kraja sezone rečeno mi je da klub računa na mene i da me ne bi pustili", rekao je Kule pa najavio sljedeće utakmice.

"Prvo, uopće ne razmišljam o Maccabiju nego o Belupu koji igra dobar nogomet i prošle sezone su nam uzeli bodove, želimo da nam se sad nakon europske pobjede dogodi. A onda ćemo razmišljati o Maccabiju, ne bavimo se politikom,, nije ni važno što igram u Srbiji, gdje god da igramo dat ćemo sve, dakle o politici ne razmišljam već samo o svom poslu, o nogometu", zaključio je Kulenović.

