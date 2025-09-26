Ovo je nestvarno! Dinamovi budući protivnici u nevjerojatnom su nizu, nitko im nije ni blizu

Lille je jedan od Dinamovih protivnika u ligaškoj fazi Europske lige. Plavi će gostovati u Francuskoj u petom kolu, 27. studenog. Lille je u prvom kolu na pobijedio Brann 2:1.

Bila je to očekivana pobjeda Lillea, a golove su postigli Hamza Igamane i Olivier Giroud koji je postao drugi najstariji Francuz koji je zabio u europskom natjecanju s 38 godina i 360 dana. Lille je pogotkom Igamanea u 54. minuti nastavio jedan nestvaran niz. Naime, postigli su barem jedan pogodak na 60 domaćih utakmica u nizu.

Što se tiče liga petica, nitko im nije ni bliz. Drugi najduži niz ima Real Madrid s 24 domaće utakmice u nizu s pogotkom. Treća je Osasuna s 23 utakmice. Lille će do utakmice s Dinamom odigrati sedam domaćih utakmice. Ako zabiju u svih 7, Dinamo će dočekati s 67 domaćih utakmica u nizu s postignutim pogotkom.

60 – Plus longues séries en cours parmi les équipes du Top 5 avec au moins un but inscrit à domicile toutes compétitions confondues:



🥇Lille – 60

🥈Real Madrid – 24

🥉Osasuna – 23



Dokaz je to kako teško gostovanje čeka Dinamo, a Plavi se onda mogu nadati da će zabiti barem dva pogotka jer mrežu u Lilleu neće sačuvati.

