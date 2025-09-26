Boysima cure sline na pogled na tablicu, nisu mogli zamisliti bolji početak

Navijači Dinama teško su mogli zamisliti bolji ulazak u sezonu Europske lige. Plavi su na Maksimiru slavili 3:1 nad Fenerbahčeom i tako s tri boda počeli svoj put k drugom krugu Europske lige.

Pogled na tablicu razveselit će sve navijače Dinama, a posebice Bad Blue Boyse. Naime, Dinamo je na drugom mjestu jedinstvene ljestvice Europske lige, a jedini klub ispred njih je Panathinaikos koji je s 4:1 pobijedio Young Boyse i tako jedini postigao više pogodaka od Dinama.

Navijačka skupina grčkog kluba, Gate 13 u prijateljskim je odnosima s Dinamovom navijačkom skupinom BBB tako da navijači tih klubova nisu mogli zamisliti bolju situaciju nakon prvog kola. Da stvar bude još bolja za BBB, još jedni njihovi prijatelji, navijači Rome mogu biti zadovoljni jer je Roma na četvrtom mjestu nakon gostujuće pobjede nad Nicom.

