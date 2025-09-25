Kompletirano prvo kolo Europske lige: Samo jedna momčad uspjela prestići Dinamo

Nogometaši zagrebačkog Dinama nakon kompletiranog 1. kola Europske lige zauzimaju drugo mjesto na ljestvici, njihovu 3-1 pobjedu protiv Fenerbahcea ostvarenu u srijedu nadmašio je u četvrtak Panathinaikos koji je sa 4-1 kao gost nadigrao Young Boys.

Prvi gol za zelene iz Atene zabio je Swiderski (10), a preostala tri Zaroury (14, 19, 68), dok je Janko (25) bio jedini strijelac za domaće. Tin Jedvaj nije konkurirao za nastup u momčadi Panathinaikosa.

Hrvatski reprezentativni veznjak Nikola Moro ostao je na klupi Bologne u 0-1 porazu na gostovanju kod Aston Ville u Birminghamu. Jedini pogodak djelo je kapetana domaćih McGinna (13).

Na klupi je ostao i Dominik Prpić u 1-0 gostujućoj pobjedi Porta kod Red Bull Salzburga, a strijelac je bio William Gomes (90+3) u zadnjim sekundama susreta.

Svi rezultati

Srijeda:

Midtjylland - Sturm 2-0 (Christensen 7-ag, Diao 89)

PAOK - Maccabi Tel Aviv 0-0

Crvena zvezda - Celtic 1-1 (Arnautović 65/Iheanacho 56)

Dinamo Zagreb - Fenerbahce 3-1 (Beljo 21, 50, Bakrar 90+5/Szymanski 25)

Malmo - Ludogorec 1-2 (Johnsen 78/Stanić 8-11m, Bile 24)

Nice - Roma 1-2 (Moffi 77-11m/Ndicka 52, Mancini 55)

Betis - Nottingham Forest 2-2 (Bakambu 15, Antony 85/Igor Jesus 18, 23)

Braga - Feyenoord 1-0 (Navarro 79)

Freiburg - Basel 2-1 (Osterhage 31, Eggestein 57/Otele 84)

Četvrtak:

Go Ahead Eagles - FCSB 0-1 (Miculescu 13)

Lille - Brann 2-1 (Igamane 54, Giroud 80/Magnusson 60)

Aston Villa - Bologna 1-0 (McGinn 13)

Young Boys - Panathinaikos 1-4 (Janko 25/Swiderski 10, Zaroury 14, 19, 68)

Red Bull Salzburg - Porto 0-1 (William Gomes 90+3)

Utrecht - Lyon 0-1 (Tessmann 75)

Ferencvaros - Viktoria Plzen 1-1 (Pešić 90+4/Durosinmi 16)

Rangers - Genk 0-1 (Oh 55)

Stuttgart - Celta 2-1 (Bouanani 51, El Khannouss 68/Iglesias 86)

Standings provided by Sofascore

