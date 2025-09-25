PLAVI DRUGI /

Kompletirano prvo kolo Europske lige: Samo jedna momčad uspjela prestići Dinamo

Kompletirano prvo kolo Europske lige: Samo jedna momčad uspjela prestići Dinamo
×
Foto: Andrew Yates

Pobjedu protiv Fenerbahcea ostvarenu u srijedu nadmašio je u četvrtak Panathinaikos

25.9.2025.
23:13
HINA
Andrew Yates
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nogometaši zagrebačkog Dinama nakon kompletiranog 1. kola Europske lige zauzimaju drugo mjesto na ljestvici, njihovu 3-1 pobjedu protiv Fenerbahcea ostvarenu u srijedu nadmašio je u četvrtak Panathinaikos koji je sa 4-1 kao gost nadigrao Young Boys.

Prvi gol za zelene iz Atene zabio je Swiderski (10), a preostala tri Zaroury (14, 19, 68), dok je Janko (25) bio jedini strijelac za domaće. Tin Jedvaj nije konkurirao za nastup u momčadi Panathinaikosa.

Hrvatski reprezentativni veznjak Nikola Moro ostao je na klupi Bologne u 0-1 porazu na gostovanju kod Aston Ville u Birminghamu. Jedini pogodak djelo je kapetana domaćih McGinna (13).

Na klupi je ostao i Dominik Prpić u 1-0 gostujućoj pobjedi Porta kod Red Bull Salzburga, a strijelac je bio William Gomes (90+3) u zadnjim sekundama susreta.

Svi rezultati

Srijeda:                                    

Midtjylland - Sturm            2-0 (Christensen 7-ag, Diao 89)             

PAOK - Maccabi Tel Aviv        0-0

Crvena zvezda - Celtic         1-1 (Arnautović 65/Iheanacho 56)

Dinamo Zagreb - Fenerbahce     3-1 (Beljo 21, 50, Bakrar 90+5/Szymanski 25)

Malmo - Ludogorec              1-2 (Johnsen 78/Stanić 8-11m, Bile 24)   

Nice - Roma                    1-2 (Moffi 77-11m/Ndicka 52, Mancini 55)

Betis - Nottingham Forest      2-2 (Bakambu 15, Antony 85/Igor Jesus 18, 23)

Braga - Feyenoord              1-0 (Navarro 79)

Freiburg - Basel               2-1 (Osterhage 31, Eggestein 57/Otele 84)

Četvrtak:                                  

Go Ahead Eagles - FCSB         0-1 (Miculescu 13)

Lille - Brann                  2-1 (Igamane 54, Giroud 80/Magnusson 60)

Aston Villa - Bologna          1-0 (McGinn 13)

Young Boys - Panathinaikos     1-4 (Janko 25/Swiderski 10, Zaroury 14, 19, 68) 

Red Bull Salzburg - Porto      0-1 (William Gomes 90+3)

Utrecht - Lyon                 0-1 (Tessmann 75)

Ferencvaros - Viktoria Plzen   1-1 (Pešić 90+4/Durosinmi 16) 

Rangers - Genk                 0-1 (Oh 55)

Stuttgart - Celta              2-1 (Bouanani 51, El Khannouss 68/Iglesias 86)

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Ponos na licima navijača: 'Nismo sumnjali u Dinamo! Bit ćemo među prvih osam pa onda bar do polufinala'

Europska Liga
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PLAVI DRUGI /
Kompletirano prvo kolo Europske lige: Samo jedna momčad uspjela prestići Dinamo