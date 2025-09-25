Susjedi se raspisali o jednom dinamovcu, kruže riječi Marija Kovačevića: 'Hvala im što ga nisu htjeli'

Slovenski nogometaš Miha Zajc bio je jedan od najboljih, a po mnogima i najbolji igrač Dinama u velikoj pobjedi nad Fenerbahčeom u 1. kolu Europske lige. Nogometaš s čeličnim plućima otrčao je jako puno protiv Fenera.

Slovenski 24ur piše da je Zajc brzo impresionirao zagrebačku publiku i da je protiv Fenera odigrao gotovo cijelu utakmicu.

Zajc je na Maksimir stigao prije mjesec dana kao slobodan igrač, a prijašnji klub mu je bio baš Fenerbahče u kojemu su procijenili da im nije potreban.

Nakon sjajne utakmice u srijedu, Zajc je bio jedan od nogometaša Dinama o kojima se najviše pisalo i pričalo, a njegov nastup komentirao je i trener Plavih Mario Kovačević, koji je pritom 'bocnuo' Fenerbahče.

"Moram zahvaliti Fenerbahčeu što ga nije htio i što je došao k nama. Od prvog dana kada nam je ponuđena ova prilika, želio sam da dođe. On je iskusan igrač koji može pomoći mlađima. Izvrsno je odigrao prve dvije utakmice, vjerujem da će u budućnosti biti još puno takvih nastupa", prenosi 24ur Kovačevićeve riječi.

