Čista petica! Kovačević je sve napravio dobro, a jednim potezom je oduševio sve

Dinamo je odigao još jednu veliku europsku utakmicu. Znali smo da je ovaj Kovačevićev Dinamo jak i dobar, vidjeli smo u HNL-u i dobrih i loših stvari, ali posljednja pobjeda nad Hajdukom pokazala je da je Dinamo razina iznad za sve u našem prvenstvu.

Sve o Dinamu čitajte na portalu Net.hr.

Postojala je ipak bojazan kako će to izgledati u Europi, je li Kovačević kadar parirati europskim velikanima. Već prvih 45 minuta odagnalo je sve sumnje. Dinamo je bio bolja momčad. Sastav Fenera je zasigurno izazivao strahopoštovanje jer bilo je tu bivših igrača Real Madrida, Manchester Uniteda, Seville, Benfice, Leicestera i tako dalje. Međutim, Tedescova momčad je izgledala kao skup nasumično razbacanih potrošenih pojedinaca, dok je Kovačevićeva momčad upravo izgledala kao momčad.

Foto: Igor Kupljenik

Ako ćemo gledati individualne predstave, prolaznu su ocjenu zaslužili svi. McKenna-Dominguez je stoperski par kakav Dinamo dugo nije imao, ako ikada. Valinčić je radio prema naprijed jako dobro i odlično se razumio s Lisicom, vidjelo se da imaju zajedničkih utakmica iz Istre. Arber Hoxha je u samo četiri dana prošao put od najosporavanijeg igrača Dinama do najboljeg. Odigrao je strašno dobru utakmicu i tako pomogao i Godi koji je u Hoxhi imao ispred sebe pravo krilo i mogao odlično pokrivati defenzivno te čak u nekim trenucima biti i treći stoper.

Kovačević je zamjenama oduševio sve

Sredina je bila sjajna, potpuno nadigrala Fenerovu i iskoristila to što je Tedesco počeo s upitnim parom šestica Asensio-Semedo. Mišić je bio u svom najboljem izdanju, a Miha Zajc se pokazuje kao vrhunsko pojačanje. O Belji ne treba trošiti riječi, i bez golova se vidi da je klasan napadač. Iskorištavanje prostora, kretnje u tranziciji, i naposljetku završnica, sve je bilo na mjestu.

Sve o Europskoj ligi čitajte na portalu Net.hr.

Tedescova postavka je bila nejasna, Fener nije imao nikakvu strukturu, bolji su bili tek u kraćem periodu u posljednjih 10-ak minuta prije nadoknade kada je Tosun ušao umjesto Aktürkoglua i tu je Fener ponekad izgledao opasno, ali opet bez nekog smisla već na čistu stihiju i kapric. Dinamo je to preživio i sjajnim trećim pogotkom iz tranzicije stavio točku na i.

Foto: Profimedia

Mariju Kovačeviću treba stisnuti ruku, odlično je pripremio utakmicu, dobro skautirao protivnika, a ovaj ga se put treba pohvaliti i za vođenje utakmice.

U 75. minuti kad je imao prednost nije se zatvorio, uveo je tri ofenzivna igrača, Bakrara, Stojkovića i Kulenovića i tako pokazao da se utakmica može do kraja dobiti i bez ubacivanja nekoliko obrambenih igrača, dapače, da se još lakše dobije ovako. Dinamo je imao kontrolu, imao je odlične ulaske u zadnju trećinu, zabio tri pogotka i zaključujemo Kovačeviću i njegovom Dinamu za prvu europsku utakmice - čistu peticu!

POGLEDAJTE VIDEO: Stjepan Tomas za RTL Danas najavio utakmicu Dinama i Fenerbahčea