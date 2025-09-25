VELESILA /

Dinamo se u Europskoj ligi ne boji nikoga: Pogledajte nestvaran niz zagrebačkog kluba

Dinamo se u Europskoj ligi ne boji nikoga: Pogledajte nestvaran niz zagrebačkog kluba
×
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Dinamo je dominantno svladao Fenerbahče i pokazao da se u Europskoj ligi snalazi kao riba u vodi

25.9.2025.
10:42
Sportski.net
Sanjin Strukic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dinamo Zagreb ostvario je novu veliku pobjedu u Europi u srijedu navečer. Maksimir se ponovno pokazao kao noćna mora za goste, ne samo zbog svog izgleda, već i zbog Dinama kojeg je teško pobijediti.

Dinamo je dominantno svladao Fenerbahče i pokazao da se u Europskoj ligi snalazi kao riba u vodi. Naime, Dinamo je u zadnjih 20 utakmice grupne faze (sada ligaške) Europske lige izgubio tek dvije utakmice! Niz traje od 2018. kada su pali Celtic, Fenerbahče i oba puta Spartak Trnava.

Sve o Dinamu čitajte na portalu Net.hr.

Uslijedila su četiri remija s Fenerom, Anderlechtom, Feyenoordom i CSKA Moskvom. Zatim dvije pobjede nad Wolfsbergerom te Feyenoordom i CSKA. S Genkom je Dinamo upisao remi i pobjedu, pao je i bečki Rapid doma i West Ham u gostima, a jedina dva poraza su od West Hama u Zagrebu 2021. i te godine u Beču od Rapida. 

 

Sve o Europskoj ligi čitajte na portalu Net.hr.

Dinamo se ove sezone nakon četiri godine vratio u Europsku ligu i domah srušio Fenerbahče. Podatak da je u tih 20 utakmica ovog natjecanja u zadnjih sedam godina, Dinamo izgubio tek dvije, govori o tome kako se Dinamo postavi u Europi i da nitko ne može reći da je veliki favorit protiv zagrebačke momčadi.

POGLEDAJTE VIDEO: Stjepan Tomas za RTL Danas najavio utakmicu Dinama i Fenerbahčea

DinamoEuropska Liga
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
VELESILA /
Dinamo se u Europskoj ligi ne boji nikoga: Pogledajte nestvaran niz zagrebačkog kluba