Plasmanom u nokaut fazu napravili su čudo: U svojoj zemlji ne smiju igrati zbog rata

Reprezentacija Sudana u subotu će u 17 sati igrati sa Senegalom u Tangeru u osmini finala Afričkog kupa nacija. Sudan je pobijedio Ekvatorijalnu Gvineju u skupini te izgubili od Alžira i Burkine Faso i kao trećeplasirani se plasirali u osminu finala.

Prvi je to plasman u nokaut fazu prvenstva za Sudance od 2014. Što je još impresivnije, reprezentacija Sudana igra u egzilu zbog građanskog rata koji bukti u toj zemlji od travnja 2023. i već je odnio desetke tisuća života, a UN ga je prozvao najgorom humanitarnom krizom u svijetu.

Liga je odavno suspendirana, a igrači treniraju u žive daleko od doma. Zato je nevjerojatno što je Sudan uopće na prvenstvu i što se plasirao u zadnjih 16 ekipa.

Kako je izvijestio RFI, Sudanci su, kako bi se pripremili za ovo natjecanje, igrali svoje "domaće" utakmice u Libiji, uglavnom bez gledatelja. Momčad trenera Jamesa Kwesija Appiaha ima misiju, kako je kapetan Bakhit Khamis izjavio na konferenciji za novinare u petak: "Igramo s nadom da ćemo pobijediti i donijeti radost sudanskom narodu."

Protiv Senegala su im šanse ispod minimalnih, ali Sudanci su već sada napravili veliku stvar. Njihov najvrjedniji igrač je Mo Eisa koji igra u tajlandskoj ligi i vrijedi 300 tisuća eura po Transfermarktu. U vrhuncu karijere igrao je u trećoj i četvrtoj engleskoj ligi.

